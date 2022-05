Danza de técnicos en San Lorenzo: los 5 que dijeron no, los dos 2 que no convencen ¿y un tapado?

Tras un primer semestre de 2022 para el olvido en todos los ámbitos, San Lorenzo quiere darse un lavado de cara importante de cara a la segunda parte del año. Matías Caruzzo, que asumió como coordinador de fútbol del club hace poco, tiene que solucionar un tema central antes de pensar en refuerzos: el director técnico del Ciclón.

Caruzzo tiene la difícil tarea de conseguir un DT que saque a San Lorenzo de su mal momento.

Como él mismo confirmó, Caruzzo habló con siete técnicos que le interesan para ocupar el banco de suplentes del Nuevo Gasómetro. Sin embargo, el periodista Juan Carlos "Profe" Pellegrini informó en ESPN que el dirigente de San Lorenzo llamó a cuatro integrantes de esa lista y todos rechazaron su propuesta, mientras que se reunió sólo con tres entrenadores pero ninguno parece convencer.

Dentro de los que fueron contactados por teléfono están Martín Palermo, Pablo Guede, Kily González y Pipo Gorosito, con quien habría hablado con su entorno. Salvo el ex DT de Rosario Central, todos los otros están con trabajo, por lo que desecharon la posibilidad por respeto a sus actuales equipos. Entre ellos, el exgoleador histórico de Boca, quien manifestó que desea cumplir con su contrato en Aldosivi hasta diciembre, como informó el lunes MDZ.

Gorosito seguiría en Gimnasia tras su buena campaña en la Copa LPF 2022.

Por otra parte, Caruzzo se reunió con tres candidatos. Uno de ellos es Mauricio Pellegrino, de último paso por Vélez. El periodista de ESPN afirmó que el ex DT de Estudiantes e Independiente "se terminó bajando porque se reunieron y nadie le comunicó oficialmente qué iba a suceder" con el puesto de entrenador de San Lorenzo.

Juan Ramón Carrasco, nombre que suena en Boedo hace algunos meses, se reunió nuevamente con Caruzzo el lunes, mientras que Rubén Darío Insúa, exjugador, técnico y referente del Ciclón, sigue esperando por una confirmación. Según el Profe Pellegrini, ninguno recibió confirmación alguna porque tanto el uruguayo como el Gallego no terminan de convencer al coordinador de fútbol del Ciclón.

Rubén Darío Insúa, ídolo del Ciclón, tiene intenciones de volver a San Lorenzo.

Por último, el periodista reveló que hay posibilidades de que Caruzzo tenga un candidato tapado que todavía no se hizo público: “Ayer (por el lunes) Caruzzo dijo que se reunió con Carrasco y que se iba a reunir con otro más. A mí no me consta que se haya reunido con otro el lunes y probablemente lo haga el día de hoy. Sería el tapado, el que nadie tiene y no se sabe para dónde va a salir”, informó Pellegrini.

Juan Ramón Carrasco sigue en el país a la espera de una respuesta de San Lorenzo.

Para graficar la indecisión que tiene San Lorenzo en su afán de cerrar un nuevo entrenador, Pellegrini ironizó sobre la posibilidad de que el próximo DT del Ciclón sea Frank Darío Kudelka, que el lunes dejó su cargo en Huracán. Ante la incertidumbre que ronda a la situación del banco de suplentes, el periodista planteó la posibilidad de que Fernando Berón se quede con el puesto aunque "no tiene ningún tipo de interés en dirigir la Primera División, sólo está dando una mano".

Kudelka dejó Huracán en el día de ayer.

San Lorenzo sigue en la búsqueda de su DT luego del paso al costado de Pedro Troglio tras caer eliminado ante Racing de Córdoba por la Copa Argentina. Mientras Caruzzo continúa con su danza de nombres que, según él, “estará resuelta para el miércoles”.