El desafiante posteo de Centurión contra la dirigencia de San Lorenzo: "Aunque no me..."

Después de algunas ausencias y cruces con la dirigencia de San Lorenzo, Ricardo Centurión vuelve a estar en el centro de la polémica por un desafiante posteo en su cuenta de Instagram. El delantero, que lleva varias semanas apartado del primer equipo del Ciclón por faltazos a los entrenamientos, volvió a presentarse en Ciudad Deportiva con un picante mensaje: "Recuperando mi rodilla. Aunque no me den ropa vengo igual".

Centurión, que acusa un problema en su rodilla izquierda, se ausentó de varias prácticas sin previo aviso y desde fines de abril se tomó la decisión de que no continúe en la institución azulgrana: la dirigencia analiza la rescisión del préstamo que lo vincula hasta fin de año. El futbolista, cuyo pase pertenece a Vélez y está en conflicto abierto contra los dirigentes cuervos, realizó una sesión de kinesiología con los médicos.

La historia de Centurión en Instagram.

Centurión, de 29 años, no estaba en el club desde el 2 de mayo, cuando se acercó a entrenarse pero se enteró de que no lo haría con el primer equipo, sino que estaba determinado que lo hiciera a contraturno, sin la ropa de San Lorenzo. Enojado, decidió retirarse de Ciudad Deportiva.

Matías Caruzzo, flamante Coordinador de Fútbol Profesional de San Lorenzo, explicó que se mantiene firme la decisión de rescindirle el contrato a Centu y su salida se definirá en los próximos días. ¿Próximo destino? Un fuerte rumor lo vincula con Godoy Cruz.

Centurión dejará San Lorenzo por decisión dirigencial.

Según informó el periodista Federico Acosta, conocedor del mundo bodeguero, los directivos del club tendrán diferentes reuniones para delinear el plantel para el próximo campeonato y, entre los jugadores que están en carpeta, aparece el ex Racing y Boca entre otros. El rumor generó división entre los hinchas del Tomba: hay quienes no la recibieron muy bien, y otros se entusiasmaron con la posibilidad de tenerlo jugando en Mendoza.

No es la primera vez que Centurión aparece en el horizonte de Godoy Cruz: en 2019, cuando estaba por disputar la Copa Libertadores, se habló de una posible llegada pero finalmente no sucedió. El tiempo dirá si el ex Boca, Racing, Vélez y actual jugador de San Lorenzo tendrá una chance en un quinto equipo del fútbol argentino.