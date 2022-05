La sorpresiva decisión de la FIA que podría anticipar el retiro de Lewis Hamilton

Si bien los protagonistas de la enorme definición del campeonato 2021 de la Fórmula 1 fueron Max Verstappen y Lewis Hamilton, hubo un tercero que tomó una decisión que cambió por completo lo que venía sucediendo hasta ese momento en Abu Dhabi: Michael Massi. El director de esa competencia fue determinante para que el piloto de Red Bull consiguiera su primera corona y debido a su accionar fue investigado, sancionado y apartado de esa función teniendo en cuenta que para la FIA cometió un grueso error.

Sin embargo, meses después de su apartamiento, Mohammed ben Sulayem le abrió nuevamente las puertas al australiano una noticia que no caerá muy bien en Mercedes y hasta podría anticipar el retiro del siete veces campeón. Según comentó a Sportsmail, Masi podría recuperar un rol importante dentro de la Federación: "Hablé con él esta semana y podemos usarlo, estamos abiertos a todo”, confirmó el presidente de la FIA y encendió una nueva polémica.

El emiratí, además, negó cualquier tipo de mala relación con el antiguo director de carrera: "No tengo ningún problema personal con él, no odio a nadie. La decisión (de su salida) fue tomada por el Consejo Mundial. Fue un error humano por parte de Michael, pero yo no me deshice de él. Yo no hago ese tipo de cosas. Cometió un error, pero esto no quiere decir que sea el fin de Masi con la FIA".

"Nuestra estructura estaba mal organizada y, aunque hayamos incorporado a dos directores de carrera nuevos, diría que no lo hemos hecho del todo bien todavía. Me gustaría ver un mínimo de tres directores de carrera, a ser posible, a principios del próximo año", reveló. Sin dudas, la noticia tendrá mucha repercusiones y habrá que saber que pasará su realmente se produce su vuelta.