Gaby Sabatini reveló el particular motivo por el que la invitaron a jugar en Roland Garros: "Me vieron..."

Hablar de Gabriela Sabatini es sinónimo de tenis. La ex número 3 del mundo le dijo adiós a su carrera deportiva en 1996 con la suma de 27 títulos, y el US Open de 1990 como uno de sus máximos hitos. Además, se colgó la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Como si fuera poco jugó cinco semifinales de Roland Garros (1984, 1987, 1988, 1990 y 1992). Y a sus 52 años y a 26 del retiro como jugadora profesional, volverá a los courts del mítico torneo francés para disputar el Trofeo de las Leyendas.

El posteo de Gaby Sabatini junto a Gisela Dulko, con quien hará dupla en Roland Garros.

En su cuenta de Twitter y junto a Gisela Dulko, con quien hará dupla en dobles femenino, Gaby se explayó sobre el sorpresivo regreso al rectángulo de juego. "Quiero agradecer la invitación para participar en el Trophée des légends 2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos vemos del 31 de mayo al 5 de junio en París”, manifestó.

En diálogo con radio Mitre, Gabriela Sabatini contó cómo fue la previa de su regreso a las canchas y cómo lleva su día a día personal: “Nos vieron jugando al pádel y nos invitaron a participar del torneo exhibición. Soy de comer muy sano y me encanta hacer deporte, canalizo todo en el deporte".

Sabatini también se refirió a una de las figuras de la actualidad: Carlos Alcaraz. “Me gusta mucho. Lo que más me impresiona es su cabeza, la mentalidad que tiene”, dijo sobre la joya española. Y en el plano nacional no escatimó en elogios sobre Diego Schwartzman: "Al Peque siempre me encanta verlo. Su juego, su picardía en la cancha; es un jugador súper sólido”.