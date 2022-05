El posteo de la futbolista de Boca que bancó a Villa y la respuesta del colombiano

La previa de la primera semifinal de la Copa de la Liga Profesional entre Boca y Racing tuvo un foco central: la denuncia por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio contra Sebastián Villa que se hizo pública en el mediodía del viernes. A pesar de esta situación, el colombiano fue titular para el Xeneize en la cancha de Lanús, donde la hinchada de la Academia le cantó con una letra alusiva al escándalo, y covirtió su penal en la tanda que llevó al equipo de Sebastián Battaglia a la final.

La historia de Yamil Rodríguez, que le mostró su apoyo a Villa.

Luego del partido, el delantero de 25 años le agradeció el apoyo a una jugadora del equipo femenino del club de La Ribera que le manifestó su apoyo de una manera muy especial. En la previa al partido con Racing, Yamil Rodríguez, delantera de Boca, subió una foto a su historia de Instagram con una camiseta del Xeneize con el 22 de Villa en la espalda: "Siempre bancándote mi pana", escribió.

Villa le devolvió el cariño a Rodríguez, que tiene tres títulos en Boca, con un mensaje especial: "Gracias goleadora mi pana" firmó el colombiano, acompañado de emojis de corazones azules y amarillos y una pelota de fútbol. La delantera del Xeneize también subió la foto a su cuenta de Twitter, donde no hizo alusión al punta del equipo de Battaglia.

El agradecimiento de Villa a la delantera de Boca.

Lógicamente, el partido ante Racing no era un partido más para Villa, que recibió su segunda denuncia penal por violencia de género tras la que hizo Daniela Cortéz, una causa que está abierta y espera por un juicio oral. La hinchada de la Academia le dedicó un cántico particular: "Tomala vos, dámela a mí, el que no salta es un violín" decía la letra que los fanáticos racinguistas le cantaron al colombiano durante el partido y la tanda de penales.

Tras convertir su penal, Villa le hizo un gesto a la hinchada de Racing de no escuchar lo que decía la canción, mientras negaba con su cabeza. Boca estuvo más fino que la Academia desde el punto penal, avanzó a la final y espera por Argentinos o Tigre, su rival para la gran definición de la Copa de la Liga Profesional en Córdoba.