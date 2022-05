La implacable sentencia del Pollo Vignolo sobre la eliminación de River: "Vi un equipo..."

La eliminación de River ante Tigre fue un batacazo que sorprendió al fútbol argentino. El equipo de Marcelo Gallardo jugó decididamente mal, Tigre pudo neutralizar varias de las fortalezas del Millonario como la salida desde el fondo y además supo aprovechar el error garrafal de Paulo Díaz para clasificar a la siguiente fase. Lógicamente, la derrota es un cimbronazo que retumbó fuerte en Núñez y generó gran revuelo entre los hinchas, quienes esperaron a ver qué decían los principales programas deportivos como ESPN F90 de Sebastián “Pollo” Vignolo.

Más allá de los debates eternos de si el programa del mediodía de ESPN está a favor de una vereda u otra, Vignolo abrió la edición de F90 posterior a la eliminación de River con la certeza de que la derrota ante Tigre no provocó una crisis en Núñez aunque sí la definió de manera contundente y llamativa: “En el campeonato, [River] fracasó”, dijo el conductor luego de su larga y habitual editorial en el inicio.

Vignolo no dudó ante el comentario del Chavo Fucks de que no hay que hablar de fracaso de River como sugería el zócalo que acompañó a la imagen del conductor. Sin embargo, el Pollo evitó hablar de crisis en el equipo de Gallardo en su comentario inicial: “No voy a hablar de crisis en River porque no hay. No es un equipo que no da respuestas, no. Sí voy a hablar de un equipo inestable como dijo Gallardo, que coincido en todo lo que dijo menos en la parte en la que dice que no le manejaron el partido. Tigre ganó bien [...] Ayer vi a un Gallardo sentado, buscando explicaciones, comiendo un caramelo. Era un entrenador que estaba sorprendido como nunca, o como pocas veces”.

Luego, el Pollo ahondó más en su duro análisis contra River: “Ayer River no fue River. Anoche vi algo diferente para mal. Vi un equipo apático desde lo emocional y lo físico. River no sintonizó”, sentenció Vignolo.

Aunque insistió que no hay crisis en River, Vignolo recalcó que ya no es tan difícil vencer al equipo de Gallardo: “Uno no puede hablar por un sólo partido, pero sí podemos hablar de situaciones que empiezan a preocupar. Ya no es River ese equipo al que el resto dicen que a su cancha no podés ir”, afirmó.

Vignolo no quiso hablar de crisis pero no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de que River fracasó en la Copa de la Liga Profesional y definió a esta versión de los dirigidos de Gallardo como “terrenal”, aunque aseguró que todavía falta mucho para lo más importante, la Copa Libertadores.