Los graciosos memes por la interferencia en el VAR cuando anularon el gol de Boca

Iban 33 minutos del primer tiempo cuando a Boca le anularon -bien- un gol ante Defensa y Justicia, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Aunque el árbitro Andrés Merlos convalidó el tanto de Pol Fernández en primera instancia, desde el VAR le alertaron que Sebastián Villa le había dado un un golpe a Nicolás Tripichio.

En ese momento el árbitro fue a revisar la jugada al monitor del videoarbitraje, para terminar de decidir si daba o no el gol. Finalmente decidió que no era válido y, de hecho, decidió amonestar a Villa por la falta. Fue una decisión correcta. Pero lo que llamó la atención de todos fueron los problemas técnicos del VAR.

Porque mientras Merlos miraba la jugada por el monitor, se pudo ver que la imagen no era clara. La calidad no era la mejor y la señal se entrecruzaba a cada segundo. Se podían ver rayas, como cuando los VHS tenían problemas. En las redes no dejaron pasar el momento y se burlaron de la situación con decenas de memes.