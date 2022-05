La impactante confesión de Copetti tras la goleada de Racing a Aldosivi: “Antes de jugar con Independiente quería…”

Enzo Copetti se ganó el calor de la gente de Racing a puro esfuerzo y goles. Pero no siempre fue así. Por momentos, el delantero fue resistido.

En este contexto y luego de los dos goles ante Aldosivi y de la goleada de Racing 5 a 0 ante Aldosivi por los cuartos de final de la Copa de la Liga, el exjugador de Atlético Rafaela dejó una contundente frase, explicando que antes del partido con Independiente, en el que marcó un gol para e triunfo de los de Gago, pensó en dejar la práctica profesional del fútbol.

Araceli, pareja del delantero, previamente sorprendió con una cruda confesión en diálogo con TyC Sports que el propio futbolista se encargó de confirmar más adelante.

"Muchas veces quiso tirar la toalla, hace poco quería dejar todo, tirar todo a la miércoles. Me va a matar si lo cuento, pero antes del partido de Independiente una noche se puso a llorar. Quería dejar de jugar", declaró Araceli. Al ser consultado por esto, Copetti ratificó: "Es 100% cierto. El jugador sufre muchas críticas y aunque a veces lo demás no lo ven, nosotros lo sentimos demasiado porque también somos personas. Que te critiquen y digan cosas feas no está bueno".

Luego, su pareja completó: "Le dije: 'Tenés que jugar con Independiente y hacer un gol. Ahí arrancás'". Y el delantero de 26 años finalizó: "Hablándolo con mi esposa tomamos la decisión de seguir un poquito más y por suerte todo se dio".