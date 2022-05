Una leyenda del fútbol inglés destrozó a Guardiola: "No quiere líderes, construye un equipo para controlar a todos"

El Manchester City tiene una ventaja de tres puntos sobre el Liverpool a falta de tres fechas en la Premier League y se confirmó la llegada de Erling Braut Haaland a partir de junio. Con este escenario se podría creer que la mitad celeste de la ciudad está pletórica pero no todo es color de rosas: la eliminación en semifinales de Champions League hizo mella en Pep Guardiola y un histórico del Manchester United lo destrozó por su rendimiento poco exitoso en Europa.

El Manchester City de Guardiola perdió de manera insólita ante el Real Madrid.

Antes de bailar y expresar su pasión por el fútbol en sus videos virales y de ser comentarista, Patrice Evra fue capitán y multicampeón con el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Dentro de los 10 títulos que consiguió con los Red Devils, el exlateral izquierdo levantó la Champions League 2007/08 y utilizó ese pedigree para criticar contundentemente a Guardiola y al Manchester City: al primero lo destrozó por su manera de armar los planteles y la necesidad de control sobre sus jugadores, mientras que al rival de ciudad lo trató de ser un club importante solo por dinero.

“El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no tienen a nadie en el campo que los ayude. Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide”, dijo Evra sobre el técnico español.

Evra es panelista o "pundit", como se le dice en Inglaterra, para Prime Video.

La gran crítica que el Manchester City todavía no pudo despejar es la de ser un club sostenido por los petrodólares de su dueño, el jeque emiratí Mansour. En esta línea, Evra atacó a los Citizens y lo comparó con el PSG: “El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero. Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás; el Manchester City sólo tiene dinero y los jugadores van a jugar allí únicamente por eso. Luego ganan trofeos, por supuesto, pero un jugador elige ir al Manchester City sólo porque te ofrece más”.

Evra pelea con su amigo Carlos Tévez en un derby de Manchester.

Esa última frase de Evra es en referencia a la confirmación de varios periodistas y sitios especializados sobre el pase de Haaland al Manchester City cuando, supuestamente, tenía chances de ir a clubes con más historia en el fútbol europeo como el Manchester United, Bayern Munich, Barcelona o el propio Real Madrid que citó en su crítica. Guardiola no suele esquivar los temas calientes en sus entrevistas y conferencias de prensa y el último fin de semana chicaneó al Liverpool por tener un sólo título de Premier League… ¿le responderá al ídolo Red Devil?