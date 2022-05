La inesperada chicana de Guardiola a Mourinho: "Para mí..."

Le cuesta asimilar el golpe. Y no es para menos. Su Manchester City estaba con un pie y cuatro dedos del otro en la final del 28 de mayo en París, cuando dos golpes de knockout del Real Madrid, a los 90 y 91 minutos del partido de vuelta, mandaron la serie al alargue. Allí los Merengues remataron a los Ciudadanos con el penal de Benzemá a los 95' y Pep Guardiola vio cómo se le escurría de las manos una Champions más, la novena desde que dejó el Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta.

Consultado sobre cómo tomaba haberse quedado afuera del partido decisivo del máximo torneo continental de clubes tras invertir más de 1.000 millones de euros en fichajes de futbolistas, el entrenador español esbozó una sorpresiva defensa en la que terminó chicaneando a un viejo rival.

"La gente se pregunta que cómo este equipo no pudo ganar la Champions, entonces la temporada es un fracaso. Estoy totalmente en desacuerdo pero lo acepto, no voy a debatir quién tiene razón o quién está equivocado. Sé que la gente aquí está obsesionada con la Champions League. El día que la ganemos, seguro que dirán que fue porque gastamos mucho dinero, no por el trabajo que hay detrás", lanzó. Y agregó: "Para mí no es una cuestión de dinero y la afición no lo entiende. La Roma también ha gastado mucho dinero pero no está en la Champions", poniendo la lupa en el equipo de José Mourinho, con quien Guardiola tiene una rivalidad de larga data.

Desde que el City Football Group compró el Manchester City, solo pudo llegar la final de la Champions en la edición 2020/21 (0-1 ante Chelsea) pese a sus rutilantes incorporaciones, como la que realizó al inicio de la actual temporada, al pagar 117 millones de euros por Jack Grealish, histórico goleador del Aston Villa.

La Roma disputará ante Feyenoord la final de la Conference League, tercer torneo en orden de importancia a nivel continental, e invirtió 126 millones de euros desde la llegada de José Mourinho: compró a Tammy Abraham (40 millones al Chelsea), Marash Kumbulla (26.5 al Hellas Verona), Eldor Shomurodov (18 al Genoa), Matías Viña (13.6 al Palmeiras), Rui Patricio (11.8 al Wolverhampton), Roger Ibañez (9 al Atalanta) y Bryan Reynolds (6.7 al Dallas FC).