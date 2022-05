Un ídolo de Independiente liquidó al Rolfi Montenegro: "Yo no me fui al descenso"

Independiente cerró una floja temporada en la Copa de la Liga Profesional con un triunfo de local ante Huracán por 3-0. En el ámbito internacional la suerte es distinta: el equipo de Eduardo Domínguez depende de sí mismo para pasar la fase de grupos en la Copa Sudamericana. Atento a este presente Daniel Montenegro, asesor deportivo del club, tendrá trabajo de cara al próximo semestre, donde la institución de Avellaneda buscará darle mayor jerarquía a su plantel.

Pedro Monzón.

El Rolfi, exjugador de la institución, fue duramente criticado por Pedro Monzón, quien supo defender los colores del Rojo entre 1980/85 y 1986/1991, lapso en el que consiguió cuatro títulos. El torneo pasado, cuando Julio César Falcioni era el DT, el Moncho era su ayudante de campo.

"No tuve ni tengo relación con el Rolfi Montenegro. Yo salí campeón con Independiente, no me fui al descenso. Él no es el que manda en el club, la dirigencia o en conjunto con él decidieron que yo no siguiera trabajando ahí", apuntó el exdefensor, recordando la pérdida de la categoría del club en 2013 con un equipo del que formaba parte el actual asesor deportivo del club, quien se quedó a lucharla en la B Nacional y fue clave en el ascenso de 2014.

En diálogo con La Visera, Monzón, lejos de calmar las aguas, volvió a disparar contra el Rolfi y su actual papel en Independiente: "Tuve un poquito de diálogo con Montenegro cuando él empezó a trabajar, que nosotros estábamos con Falcioni, y venía, miraba, no sé haciendo qué”.