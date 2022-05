El contundente análisis de Xavi tras el triunfo del Barça: "Era un partido para ganar 3-0, pero..."

Pese a que La Liga ya conoció al campeón de la actual temporada (Real Madrid), lejos está de finalizar para Barcelona, quien lucha por un lugar en la próxima edición de la Champions. El Culé venció 2-1 a Mallorca y quedó escolta en soledad, a cuatro fechas del final. Post partido, Xavi Hernández se refirió a la actuación de su equipo en el Camp Nou.

"Era un partido para ganar 3-0, pero igual estoy bastante satisfecho, sobre todo por la victoria porque era crucial. También por el juego. Pero hemos sufrido 10 minutos a causa del gol del Mallorca por errores nuestros que hemos hablado durante la semana. Pérdidas y faltas innecesarias", manifestó el director técnico.

Sobre el regreso de Ansu Fati, que disputó los últimos 15 minutos tras no jugar desde el 20 de enero, no ocultó su felicidad: "Ansu es un jugador especial, tiene gol. Lo ves hasta en los entrenamientos. Ahora después de una lesión lo veo más de nueve que en la banda. Es una pena que no lo hayamos tenido estas semanas porque nos hubiese ayudado. Estoy feliz por él".

La mala noticia para el Culé fue la salida de Gerard Piqué, que tuvo que ser reemplazado en el minuto 28 tras volver a notar molestias en el aductor izquierdo. "Piqué se ha acercado para decirme que no estaba cómodo y me pidió el cambio. Le agradezco el esfuerzo", soltó.

Este triunfo ante el Mallorca deja al Barcelona segundo en solitario en la clasificación y le acerca al objetivo de asegurar su lugar en la próxima edición de la UEFA Champions League. "Ahora a nosotros nos queda una liga de cinco equipos y tenemos que ganarla", sentenció.

Para finalizar se refirió a la actuación de Memphis Depay, el autor del primer gol del encuentro. "Ha jugado de titular porque entrena muy bien. Otro jugador en su posición, y teniendo en cuenta los equipos por los que ha pasado, quizá hubiese bajado los brazos. Y él ha hecho una fantástica semana de entrenamientos. Si rinde así tiene que participar", sentenció Xavi