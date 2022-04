La pregunta que enojó a Guardiola en plena conferencia de prensa: “No ahora, por favor…”

Semanas intensas son las que se le vienen al Manchester City que, como era de esperarse, compite en todos los frentes hasta las últimas instancias. Pep Guardiola afrontó la conferencia de prensa previa al duelo ante el Liverpool (segundo a un punto de distancia) y no ocultó su fastidio cuando recibió una pregunta que nada tiene que ver con el trascendental duelo de este domingo.

El City, puntero de la liga inglesa, recibirá a su inmediato perseguidor en el Etihad Stadium a partir de las 12.30 (hora de Argentina). El director técnico español tuvo una particular respuesta al ser consultado sobre su futuro y los rumores que lo vinculan a la Selección de Brasil de cara a la próxima temporada.

"No ahora, por favor...", comenzó. Además, añadió: "Saben que tengo contrato acá en Manchester City... Me quedaría acá para siempre. No hay mejor lugar para estar", expresó con respecto a la información que surgió en los últimos días y que lo vincularía a la Verdeamarela de cara al 2023, cuando se consume la salida del actual DT, Tité.

"Renovaría por diez años más acá, aunque no vaya a estar en los próximos diez años... así que no es el momento de hablar de eso. Basta por favor", sentenció Guardiola, quien se prepara además para el duelo de vuelta, correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League ante Atlético Madrid, a quien venció por 1-0 en el partido de ida disputado en Inglaterra.