El polémico motivo oculto por el que Boca incluyó a Almendra en la lista de la Libertadores

Marzo fue una montaña rusa de emociones para Boca. Agustín Almendra tuvo una pelea casi sin precedentes con Sebastián Battaglia, a quién le dijo que le armaban el equipo y que era un mal director técnico a pesar de lo que significaba su palmarés como jugador en el Xeneize. Luego, Darío Benedetto salió con los tapones de punta a criticar el accionar del juvenil y sus frases dejaron coletazos. Luego de un mal rendimiento frente a Huracán, el club de La Ribera enfiló victorias que llevaron tranquilidad contra Estudiantes y River. Pasó agua por debajo del puente y, al parecer, la situación del mediocampista de 22 años empezó a cambiar.

Almendra siempre fue una debilidad de Juan Román Riquelme, que en una entrevista con ESPN afirmó que si el juvenil quiere puede jugar “de 5 en el Manchester United”. A pesar de esto, el enfrentamiento de la joven promesa de Boca con su entrenador y compañeros llevó al Consejo de Fútbol a apartarlo hasta de los partidos de la Reserva. Pero luego de algunos rumores que lo vincularon con el Santos de Brasil y Racing, Almendra volvería a jugar con la división dirigida por Hugo Ibarra y Mauricio “Chicho” Serna, tal como informaron en TyC Sports.

Mientras Boca debutaba con derrota en la Copa Libertadores ante Deportivo Cali, Almendra se reunió con el Consejo de Fútbol primero y con Juan Román Riquelme después, y le pidió que interceda para volver a ser parte del plantel y poder recomponer su relación con Battaglia, quien aseguró que el juvenil no volvería a jugar con la camiseta de Boca mientras él sea el entrenador.

Más allá de esta intención del jugador, parecería difícil que cambie la postura del técnico xeneize, quien el 1° de abril, durante una conferencia de prensa, ni siquiera quiso referirse al futbolista ante una consulta periodística: "Fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver a hablar", dijo, tajante. Declaración que se contrapone con la de Jorge Bermúdez, quien fue optimista con el futuro del mediocampista de 22 años en el club: "La situación con Almendra la tiene que manejar Battaglia. No creo en las relaciones 'irreversibles', creemos en la madurez, criterio y juicio del DT, como del verdadero arrepentimiento del jugador".

En medio de todo esto, se especuló mucho con el motivo de la inclusión de Almendra en la lista de buena fe de la Copa Libertadores: algunos allegados al Consejo deslizan que fue una manera de dejar abierta la puerta a una reconciliación (¿forzada?) entre jugador y DT, aunque también hay quienes manifiestan por lo bajo que se trataría de un movimiento dirigencial para evitar alguna acción legal del futbolista fundada en el derecho a trabajar.

Almendra podría volver a tener minutos en la Reserva de Boca, pero su vuelta a los entrenamientos con la Primera División quedarán supeditados a lo que decida Battaglia, con pedido de perdón enfrente de todos sus compañeros mediante.