Boca, en problemas: los cinco jugadores que están con estados gripales

Boca Juniors no sólo se trajo en la valija dos goles, un lesionado, cero puntos, un par de tocados, varias dudas y mucha preocupación de su travesía por Cali. Al paupérrimo partido del equipo de Sebastián Battaglia, que le dejó un camino cuesta arriba para pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, se le sumaron varios problemas extrafutbolísticos que inquietan de cara a los próximos compromisos del Xeneize.

Boca tiene un puñado de suspendidos por los incidentes tras la eliminación con Atlético Mineiro: a Villa le restan 5 fechas más por cumplir, a Rojo 4, a Izquierdoz 3 y a Javier García 2. A eso hay que sumarle los lesionados: Zambrano se desgarró el isquiotibial en el primer tiempo ante Deportivo Cali, Izquierdoz fue operado del quinto metatarsiano del pie izquierdo y se perderá toda la fase de grupos más allá de su suspensión y Pulpo González aún no volvió tras su desgarro en el isquiotibial hace ya más de un mes. Como si esto fuera poco, de Colombia volvieron tocados Juan Ramírez, con dolor en un tobillo, y Frank Fabra, a quien se lo vio rengueado al llegar al aeropuerto de Ezeiza. Pero eso no es todo.

Llamó la atención que anoche no ingresara ni un minuto Luis Vázquez, pese a que Boca quedó en desventaja cuando faltaban 20 minutos por jugarse en el Monumental de Cali, y que sí entrara Orsini. El motivo que dieron a conocer desde el cuerpo técnico es que el juvenil goleador xeneize arrastraba un cuadro gripal con fiebre y no estaba para ingresar. Incluso llegaron a suministrarle medicamentos para aliviar los síntomas. Pero no es el único jugador con líneas de fiebre y malestar general.

Más allá de que Juan Ramírez salió por la ya mencionada molestia en su tobillo, el ex San Lorenzo comenzó a sentirse mal durante el partido y terminó en la noche de Cali con temperatura y hasta vómitos.

A esos dos jugadores se suman los casos de Alan Varela, que antes del partido tuvo síntomas leves y por eso terminó ingresando; Esteban Rolón, que también tuvo fiebre; y Eros Mancuso, el juvenil defensor que no viajó a Colombia pero había presentado síntomas en las últimas horas.

Con todas las alarmas encendidas por la posibilidad de que sigan apareciendo casos de cuadros gripales, el plantel encarará una semana clave, con compromisos ante Vélez el sábado por la Copa de la Liga, frente a Always Ready el martes en la Bombonera, y ante Lanús el siguiente domingo también de local.

A los síntomas gripales en Boca se le sumaron los de preocupación por un funcionamiento que no aparece. Y la temperatura en La Boca aumenta.