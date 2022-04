El anuncio oficial de los Milwaukee Bucks sobre la llegada de Vildoza: "¡Vamos!"

Aunque en Estados Unidos pasó desapercibida, la noticia de la llegada de Luca Vildoza a los Milwaukee Bucks, vigentes campeones de la NBA, fue un mimo al corazón de los seguidores argentinos que sufren con el presente que tiene Facundo Campazzo, el máximo referente del básquet argentino en la actualidad, en los Denver Nuggets. Más allá de que la revancha que tendrá el marplatense tras no poder debutar con los New York Knicks llenó de ilusión a los fanáticos, todavía faltaba la confirmación por parte de la franquicia, que llegó en el mediodía del miércoles via Instagram.

Durante la mañana del miércoles, Claudio Villanueva, su representante, había dicho en charla con el programa radial 3x3 que la oficialización estaba al caer: “Hay que cruzar los dedos, las negociaciones van muy bien, y se podría llegar a anunciar en las próximas horas su llegada a los Bucks, pero hay que esperar un poco más”, afirmó el agente de jugadores.

De esta manera, se confirmó el contrato que vinculará a Vildoza con el equipo de Giannis Antetokounmpo por la próxima temporada pero el posteo en redes sociales es una mera formalidad, ya que la noticia fue dada a conocer por Adrian Wojnarowski y Shams Charania, dos periodistas estadounidenses que son palabra santa a la hora de hablar sobre el mercado de pases de la NBA.

Vildoza no pudo jugar de manera oficial con los Knicks por una lesión en su pie.

Además, Villanueva aseguró que Vildoza está al 100% de sus condiciones físicas y estará listo para su futuro con Milwaukee: “Lo más importante para Luca es que le hicieron una revisión desde la punta del pelo hasta la punta de los pies y está perfecto físicamente”, aseguró sobre el exbase de Quilmes de Mar del Plata y de Baskonia de España. El jugador de la Selección argentina será el segundo argentino en jugar para la franquicia del estado de Wisconsin, ya que Carlos Delfino jugó allí durante tres temporadas.

La gran incógnita de Vildoza pasa por su estado físico. Una lesión en su pie derecho lo tuvo a maltraer durante su estadía con los Knicks, donde apenas pudo jugar un partido de la Liga de Verano. Luego de que la franquicia neoyorquina cortó su contrato, el base hizo la rehabilitación en Quilmes, el club de sus amores, y volvió al ruedo en los últimos dos partidos de la Selección argentina en las Eliminatorias para el Mundial 2023. Su representante pidió calma pero Vildoza tendrá revancha en la NBA.