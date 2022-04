El furioso festejo de gol de Pep Guardiola ¿tras mirar de reojo a Simeone?

No fue el mejor partido del Manchester City de Pep Guardiola, queda claro. Sobre todo en el primer tiempo: pese al 73% de posesión ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone por la ida de los cuartos de final de la Champions League, no logró ejecutar ni un remate al arco. Probó seis veces en esos primeros 45 minutos: tres tiros afuera y otros tres bloqueados. ¿Del otro lado? Ningún remate, ni desviado ni al arco. Nada.

En el segundo tiempo la tendencia fue la misma, con más llegadas del City: 67% de posesión con nueve remates: cuatro afuera, tres bloqueados y dos al arco, de los cuales uno fue gol. ¿Del otro lado? Ningún remate, ni desviado ni al arco. Nada. Tan solo una contra desperdiciada por el Colchonero.

Así las cosas, ese minuto 70' en el que Kevin De Bruyne logró vencer la resistencia de Jan Oblak representó mucho más que un gol para Guardiola. Fue vencer la resistencia de un equipo dispuesto a defenderse a como dé lugar para llevarse el cero a Madrid. Por eso, al ver cómo la pelota se besaba con la red, el entrenador español lo festejó con locura y hasta furia. Primero se dio vuelta para celebrarlo de cara a la platea del Etihad Stadium, pero luego miró de reojo al frente, dirigiendo su vista adonde parecía estar Simeone en cuclillas, lamentándose por el gol recibido, y Pep se descargó a puro grito y lanzando con fuerza su botella llena de agua al césped.

Antes del choque de cuartos Guardiola había elogiado a Simeone con una llamativa frase: "No voy a gastar un segundo en debates estúpidos. Hay una idea equivocada sobre su manera de jugar. Simeone es más ofensivo de lo que la gente cree", dijo. Pero después del partido y de lo que sufrió para poder romper ese cero, cambió de parecer: "En la prehistoria, hoy y en 100.000 años atacar una formación 5-5 es muy difícil. Es que no hay espacio", lanzó. Y agregó: ""Ha sido un partido muy disputado, son unos maestros defendiendo. Se han puesto con 2 líneas de 5 con Griezmann y Joao Félix en bandas. No esperaba ganar 3-0 o 4-0. Sé contra quién nos enfrentamos. Tienen la paciencia de estar tanto tiempo defendiendo y la capacidad de conceder tan poco".

A buen entendedor...