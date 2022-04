Video: la picante reacción de Pergolini cuando le preguntaron "¿Macri o Angelici?"

La actualidad de Boca está marcada por distintas situaciones conflictivas. La continuidad de Sebastián Battaglia, los rumores sobre quién será el DT en caso de que no siga, el funcionamiento del equipo y el panorama en la Copa Libertadores son los principales temas en la agenda caliente del Xeneize. Sin embargo, hay un tópico que está presente constantemente, aunque ahora un poco más alejado del foco principal: las elecciones de 2023. Dentro de esa materia aparece Mario Pergolini, sobre el que se rumoreó una posible alianza con Daniel Angelici luego de formar parte de la última fórmula ganadora junto a Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Desde fines del año pasado que se habla sobre lo que serán las elecciones presidenciales en Boca, un tema que dispara muchas preguntas sin resolver como cuál será el cargo por el que se postulará Riquelme o si Carlos Tevez tendrá participación en los comicios. Dentro de ese mar de dudas aparece Mario Pergolini y su posible rol como parte de la oposición encabezada por Mauricio Macri y Angelici con quien también tuvo grandes diferencias y fue muy crítico sobre sus mandatos como presidentes de la Nación y del Xeneize, respectivamente. De hecho, el empresario de los medios de comunicación contestó a quién prefería entre estos últimos.

Previo a las elecciones en 2019, Pergolini fue muy crítico con el mandato de Angelici. Sin embargo, en los últimos meses hubo varias versiones sobre una posible alianza entre ambos para derrotar a Riquelme, ya que el conductor de radio tiene una muy mala relación con el vicepresidente xeneize que habría provocado su renuncia del club. Así como criticó al Tano, también fue muy duro con el mandato de Macri como presidente de la Nación. Por este motivo, el dueño de Vorterix dudó mucho a la hora de responder a cuál de los dos expresidentes de Boca prefería: “Pará que las neuronas están sacando conclusiones tremendas… Ay, es muy duro”, respondió en un principio ante las risas suyas y de los integrantes del programa radial Paren La Mano.

Luquitas Rodriguez, conductor del programa, quiso cambiar de pregunta para sacar a Pergolini del apuro pero este no se lo permitió y dio su veredicto entre Macri y Angelici: “Pará, pará que me gustaría responder esa… Cualquier respuesta te pone en un mal lugar pero bueno, me parece que hizo más daño Macri, ¿no?”, concluyó el exvicepresidente de Boca.

Pergolini se decantó por Angelici, aunque tampoco lo hizo tan convencido. Su respuesta infiere que él cree que el Tano, posible candidato a presidente en las próximas elecciones, le hizo daño al Xeneize, lo que invita a pensar que una alianza entre ambos para derrotar a Riquelme es poco factible. De todas formas, todavía falta mucho tiempo para diciembre de 2023 y cualquier escenario es posible en el Mundo Boca.

La cara de Pergolini al aceptar que Riquelme fue el jugador que "más lo conmovió" en Boca

En el marco de un ping pong que le realizaron los integrantes del programa radial Paren La Mano, Pergolini reveló cuál fue el jugador que más lo conmovió con la camiseta de Boca y, con clara cara de pesar, respondió con el nombre de Riquelme. La relación entre ambos se rompió luego de poco más de un año de gestión y eso habría sido el principal motivo de la renuncia del conductor radial a su cargo en el Xeneize.