El provocador posteo de Agustín Almendra tras jugar en la Reserva de Boca ante Barracas

Con goles de Gonzalo Morales y Brandon Cortés, la Reserva de Boca venció 2-0 a Barracas Central y se acomodó en posiciones de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Pero tras el partido disputado en el predio de Boca en Ezeiza, la nota la dio Agustín Almendra, mediocampista titular en el equipo del Negro Ibarra y Chicho Serna.

Desde su cuenta de Instagram, la misma en la que apuntó contra Pipa Benedetto luego de que este lo destrozara en público tras su pelea con Sebastián Battaglia, la que utilizó para dejar de seguir al goleador xeneize y a Cali Izquierdoz luego de ese episodio, la que usó para empezar a seguir a Racing y a varios de sus jugadores cuando se rumoreó un posible préstamo al equipo de Gago, desde esa cuenta el volante de 22 años volvió a hacerse notar.

Fiel a un estilo que no parece cambiar pese al ruido que genera cada una de sus apariciones de este tipo, Almendra publicó una foto del partido de Reserva y la acompañó con el fragmento de una canción que fue noticia días atrás en las redes por la expectativa que había generado, pero que recobra un sentido especial al ilustrar la imagen que eligió el mediocampista apartado del equipo de Primera de Boca por razones de público conocimiento.

"Y hoy que me levanté… creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de los mío', y el periodista está inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo", dice Paulo Londra, con producción de Bizarrap, en la BZRP Music Sessions #23, que actualmente ranquea segunda en Spotify en todo el mundo.

La parte elegida del tema del momento no es casual. El "nunca me fui" tiene un mensaje, así como el periodista que "está inventando lío" y el ambicioso "la gente sabe cómo soy, por eso están conmigo" también.

Luego de ensayar unas disculpas públicas con Battaglia y el plantel en una entrevista con ESPN, que llamó la atención porque se dio antes de ir a hablar con la persona ofendida, el técnico de Boca había sido claro sobre la nula posibilidad de que Agustín Almendra vuelva a formar parte del plantel de Primera, al menos mientras él estuviera en funciones. Parece que al jugador le quedó claro. Y decidió volver a hablar a través de las redes.