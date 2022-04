De la alegría a la furia: el relato de Daniel Mollo del gol de Arsenal sacando del medio

Como si fuera un deja vú de mal gusto, a Boca le volvieron a convertir luego de sacar del medio. A poco del final, cuando la Bombonera y los jugadores todavía festejaban el penal que Marcos Rojo cambió por gol, Arsenal movió rápido, agarró por sorpresa a la defensa del Xeneize y Cristian Colmán puso el empate ante una mala salida de Agustín Rossi. Esto provocó la furia de los hinchas boquenses y, también, de Daniel Mollo, uno de los relatores partidarios más reconocidos en el barrio de La Boca.

La bronca de Mollo, muy recordado por su relato de “parapam parapam” en el penal que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti en la Copa Sudamericana 2014, venía desde el primer gol de Arsenal. Ante el gol de Sebastián Lomónaco, el relator partidario criticó duramente a Rossi por no intervenir en el tiro libre del primer empate del equipo de Sarandí. Después de que Rojo puso por delante a Boca, Colmán empató inmediatamente y desató la furia Mollo: “Dijo que sí, que fue penal… Mirá lo que acaba de hacer Rossi, la c…. de mi tía. No me rompan más las pelotas, no me rompan más las pelotas, no me rompan más las pelotas”, exclamó.

La catarata de insultos no quedó allí y Mollo hizo hincapié en su opinión sobre Rossi, de quién había dicho momentos antes que un día alegra y al otro entristece a los hinchas de Boca: “Lo que acaba de hacer Rossi… ¿ustedes ven porque digo lo que digo? Dejense de joder viejo, así no se gana la Copa Libertadores. De principiante, lo inflaron tanto… Yo les dije que cuando lo pedían a la Selección le estaban haciendo un bombo que le iba a cagar la vida”, sentenció duramente el relator.

Para cerrar, Mollo fue aún más lapidario con Rossi: “El mal que le hicieron a Rossi con todo el bombo del partido con River era para cagarle la vida. Este partido lo empata Rossi, no se quién carajo hizo el gol de Arsenal. Dejame de joder, ¿Colmán? Lo hizo Rossi, lo que acaba de hacer Rossi es de principiante. Lo pedían para la Selección, no sean caraduras… 2 a 2 y la c…. de la lora”, expresó. De hecho, fue una frase similar a la que había tenido en el gol de Lucas Pratto tras sacar del medio en la final de la Copa Libertadores 2018: "Gooooool, Boca 1… River 1 porque acaba de empatar Pratto". Del amor al odio y de la euforia a la bronca hay un sólo paso y el relator no se la dejó pasar a la figura del último superclásico.