Cómo ver a Lionel Messi y al PSG en vivo: hora, novedades y TV

París Saint Germain será local esta tarde frente a Lorient en su estadio Parque de los Príncipes, donde recibió la hostilidad de su público en el último encuentro, y no contará con el argentino Ángel Di María, víctima de una lesión muscular en un entrenamiento.



El partido se jugará desde las 15.45 de Argentina por la 30ma. fecha de la Ligue 1, con transmisión en directo por la plataforma Star+.



El PSG (65) lidera el campeonato francés con una ventaja de 12 puntos pero su presente es turbulento desde la dura eliminación ante Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, el pasado 9 de marzo.



En el anterior partido de local, la victoria ante Burdeos (3-0), los ultras parisinos reprobaron a todo el equipo y no ahorraron silbidos para el brasileño Neymar -especialmente- y el argentino Lionel Messi, lo que provocó la sorpresa del mundo del fútbol. El único futbolista bien tratado fue Kylian Mbappé, goleador del equipo en la presente temporada.



La crisis deportiva del equipo se agravó la fecha pasada con el cachetazo recibido ante Mónaco (0-3), que provocó la reacción del director técnico argentino, Mauricio Pochettino: "Lo nuestro fue inaceptable. No podemos afrontar un partido de esta manera. Fue una vergüenza, hay que levantarse para acabar con la frustración que produjo la eliminación de la Champions".



En la conferencia de prensa del sábado, el entrenador dijo que el receso por las eliminatorias para Qatar 2022 dio "un nuevo aire" al equipo para reforzar su "espíritu" y se propuso "recuperar el buen feeling" con los hinchas en el partido con Lorient, equipo ubicado en el 16to. puesto.



Sin más objetivos por delante, Pochettino insistió en la necesidad de centrarse en "ganar la décima liga" de la historia del club.



Messi regresará al equipo tras su ausencia en Mónaco pero no estará Di María, que sufrió "un problema muscular y se hará un nuevo estudio en los próximos días", informó el Departamento Médico del PSG.