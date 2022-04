Indignado, Gustavo López destrozó a Beccacece porque suena para Boca: "Me choca que…"

Mientras Boca busca encontrar regularidad, juego y personalidad de la mano de Sebastián Battaglia, en las últimas horas surgió un fuerte rumor sobre que Sebastián Beccacece es el candidato del Consejo de Fútbol para ocupar su lugar en caso que hay que realizar un golpe de timón para encaminar el rumbo en el Xeneize. La noticia la dio Daniel Cacioli, en el programa De Fútbol se habla así en DirecTV Sports. y causó mucha sorpresa teniendo en cuenta que nadie lo tenía en los planes.

La información retumbó en La Ribera y tuvo mucha repercusión. Y uno de los que habló al respecto fue Gustavo López quien, de manera muy irónica, lo destrozó: "Beccacece no gana, está sexto o séptimo en el torneo pero instalan que va a Boca, yo no lo puedo creer. ¿Mira si fuese el Ruso Zielisnki que es una máquina de ganar? Quizás iría al Bayern Múnich".

"Beccacece en los equipos grandes no lo demostró, en Defensa bastante bien. En Racing le fue mal, en Independiente mal, en la Universidad de Chile mal y en la Selección argentina también le fue mal. Es un buen entrenador, pero no lo demostró en los 4 equipos grandes que estuvo. Es un técnico joven, de edad está bien también, tiene buena edad para ir a bailar también", agregó.

Pero no quedó ahí la crítica del periodista de Radio La Red y ESPN: "En este momento que pierde todos los partidos y que se rumoreé que vaya a Boca, me choca que no respeten a Battaglia que es una persona del club, ganador, como van a hablar de Beccacece a Boca, por favor".