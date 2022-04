Malas noticias para Facundo Campazzo y los Denver Nuggets

La segunda temporada de Facundo Campazzo en la NBA puede llegar a su fin en la noche del miércoles. Luego de la ajustada victoria del domingo en el Ball Arena, los Denver Nuggets visitarán en San Francisco a los Golden State Warriors por el quinto juego de la serie de primera ronda de los playoffs. El equipo del cordobés está 3-1 abajo en el duelo ante Stephen Curry y compañia, por lo que una derrota en el Chase Center sería la despedida para los dirigidos por Michael Malone.

Campazzo y los Nuggets tienen una parada más que brava ante los Warriors.

Desde un principio se predijo que los Warriors estaban un escalón por encima de los Nuggets y llegaban al primer duelo de playoffs como candidatos para avanzar de ronda. Sin embargo, pocos eran tan optimistas con que Golden State pueda demostrar un nivel similar al que lo llevó a ser el equipo dominante en la década pasada. Un claro ejemplo de esto fue el cuarto juego, en el que Denver tuvo que hacer de todo y más para vencer por apenas cinco puntos a los de Curry. Ante este escenario, bien se podría decir que Campazzo y compañía la tienen muy difícil para salvarse de una eliminación, algo que también respaldan los números históricos de la NBA.

El básquet es un deporte en el que las estadísticas tienen un lugar primordial que no ocupan en otras disciplinas como el fútbol, aunque cada vez tienen más preponderancia. Como no podía ser de otra forma, la NBA está atravesada por los números y son estos los que no acompañan a los Nuggets de Campazzo de cara al quinto partido ante los Warriors. En primer lugar, los libros marcan que ningún equipo pudo reponerse de un 0-3 en una serie de playoffs de las 114 ocasiones en las que sucedió. Es decir, Denver está ante una faena jamás realizada en la historia.

Luego de las tres derrotas consecutivas en las que Campazzo apenas vio minutos, el único escenario posible que tienen los Nuggets para vencer a Golden State es un juego 7. A lo largo de la historia, sólo tres equipos pudieron empatar la serie 3 a 3 y forzar el séptimo y último juego y ninguno salió victorioso. Otra vez, los libros de la NBA ponen en serios aprietos a Denver de cara al partido del miércoles a las 23 horas de Argentina, que será transmisión de ESPN.

En el último partido, que terminó en victoria para Denver, Campazzo apenas jugó 23 segundos. Sin dudas, esto desconcertó tanto al cordobés como a sus seguidores, ya que el entrenador Malone había asegurado que le daría más partipación al cordobés en la previa al tercer partido. De hecho, ese fue el único encuentro de la serie en el que el base argentino vio cancha más allá de los minutos basura.

La localía de los Warriors, una misión casi imposible para Campazzo y los Nuggets

Steph Curry, el arma más letal de los Warriors ante Denver.

Por último, los Warriors son el verdadero cuco de los últimos años en la NBA: del 2015 a esta temporada, son el equipo con más títulos (3) y el que más Finales disputó (5). Como si fuera poco, el núcleo de estrellas de Curry, Klay Thompson y Draymond Green demostró estar más vigente que nunca. Además, Golden State tiene una de las localías más fuertes de toda la liga, ya que este año alcanzó la marca de 418 partidos seguidos como local con todos los tickets vendidos.

El moderno Chase Center tiene una capacidad de 18,064 espectadores.

Más allá de ese impactante récord de casi cinco años de partidos con el estadio a reventar, los Warriors son una máquina de ganar encuentros como local, antes en el Oracle Arena de Oakland y ahora en su nueva casa, el Chase Center de San Francisco. Desde 2015, Golden State perdió apenas ocho partidos en casa en los playoffs.

De esta manera, los Nuggets de Campazzo no sólo demostraron estar un par de escalones por debajo de los Warriors, sino que este miércoles se enfrentarán a los libros de historia de la NBA y a uno de los estadios más fuertes de toda la liga. ¿Podrá Denver tirar todos los números por la borda, salvarse de la eliminación y forzar un sexto partido?