Facundo Campazzo reveló qué desea para su futuro en la NBA: “Quiero…”

Facundo Campazzo, quien vive días complicados con los Denver Nuggets. En la serie de su equipo ante Golden State Warriors, en la que se encuentran 3-0 abajo, el argentino ha sumado apenas diez minutos. Este domingo podría ser, en caso de una nueva derrota, su último partido defendiendo la camiseta de la franquicia. Atento a la incertidumbre que genera esta situación, el cordobés dialogó con NBA Latam y dejó importantes títulos haciendo un repaso de su carrera.

En cuanto a su futuro, el basquetbolista de 31 años enfatizó: “No sé qué va a pasar mañana. Para los próximos años quiero mantenerme en esta liga lo que más pueda. Lo que el físico y el talento me de. Después se verá. Si el Real Madrid siempre fue como mi casa, tranquilamente puede que vuelva. Si es que me quiere. Ahora estoy tranquilo, pero acá a dos meses por ahí me pongo ansioso. Mi contrato termina ahora, quedo libre”.

Sobre las ganas de vestir la camiseta de la Selección argentina, sobre todo en la previa del Mundial que se desarrollará en agosto del 2023, manifestó: “Cuando se termina una temporada tengo ganas de jugar, y más ahora. Me hablo mucho con los chicos, con Néstor también. Estoy ansioso, excitado por lo que viene con la selección”.

“La primera temporada fue un poco rara por el tema del covid, ahora estoy viendo un poco más el mundo NBA. Un poco me lo imaginaba por Manu, Luis, Pablo, Chapu, Carlos, todos... Más o menos le preguntábamos cosas y ellos nos contaban todo esto. Más o menos me lo imaginaba. Pero en lo personal, es feo, pero te terminas acostumbrando al vivirlo todos los días, es algo cotidiano”, expresó sobre sus dos temporadas en la mejor liga del mundo.

Para finalizar, Campazzo contó como vive estos momentos en los que el coach decidió sacarlo de la rotación del equipo: "Ahora que no juego entreno más. Hacemos 3 contra 3 que no juegan y asistentes. Al principio me daba un poco de pereza, porque es todo uno contra uno. A mí me gusta más lo táctico, marcar jugadas. Pero le busqué la manera de divertirme, mejorar, de competir a la vez. Ahora lo paso bien. Me gusta competir con los asistentes, les hablo. Se aprende de estas situaciones, trato de ver el lado positivo. Trato de estar bien físicamente, de humor, feliz donde estoy. Tampoco tapar el bosque. Estoy en la NBA, donde quise estar. Quiero demostrar mi juego, pero cuando no se dan las cosas trato de poner mi energía en lo que puedo controlar, como entrenamiento, estar bien físicamente. Trato de llevarlo bien”.