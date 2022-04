El video que revela el motivo por el que Campazzo no felicitó a Ginóbili tras su ingreso al Salón de la Fama

Facundo Campazzo, actualmente sin muchos minutos en los Denver Nuggets, es uno de los máximos exponentes del básquet de nuestro país. El cordobés de 31 años mantuvo una entrevista con el periodista Leo Montero para NBA Latam y, entre otros tantos temas, se refirió a Emanuel Ginóbili, luego de que este ingresara al Salón de la Fama de la NBA.

“No le escribí todavía, pero subí algo en las redes. Pero muy falso, no le escribí todavía. Le debe escribir todo el mundo y quizás no me va contestar si le escribo", manifestó el cordobés con respecto al impresionante reconocimiento que consiguió el bahiense el pasado 2 de abril.

Además. añadió: "Para mí ya sabía. Es algo increíble. No encuentro una palabra específica para poner en este contexto. Tenemos que tomar dimensión de todo esto, que sea argentino, jugó para nosotros, en lo personal tuve la suerte de compartir equipo en un par de torneos... Como argentino, más allá si te gusta o no el básquet, es un personaje muy importante Manu".

Para finalizar, Campazzo se animó a poner una fecha estimativa para su retiro de la actividad. A la hora de definir hasta que edad quiere jugar, no dudó: "Hasta los 41". Y sobre sus objetivos, sentenció: "Para los próximos años, seguir manteniéndome en esta liga lo más que pueda. Lo que el físico y el talento me de. Después se verá. El Real Madrid siempre fue mi casa, puede ser que vuelva ahí si es que me quieren".