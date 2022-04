La polémica frase de Diego Cagna sobre el River de Gallardo: “No tiene…”

Diego Cagna, con nueve títulos en su paso por el club, es palabra autorizada para hablar de de Boca Juniors. El exmediocampista dijo presente en el programa Por gOléada, emitido por el canal de Twitch de diario Olé y tocó varios temas. Habló sobre River, el presente del Xeneize y más.

“River no tiene mística copera. Al no haber ganado tantas Copa Libertadores y como en la Intercontinental tampoco le fue bien, eso hace que por ahí no tenga tanta mística como los otros equipos. En la era Gallardo estuvieron cerca de haber podido agarrar más mística”, manifestó Cagna.

Además, el campeón de la Copa Intercontinental 2003 añadió: “La mística de Boca se generó después de haber ganado varias Libertadores. Para los equipos del exterior es difícil venir a jugar a La Bombonera. Lo mismo pasa con Independiente. Son equipos coperos. En las copas se agrandan y hacen buenos torneos”.

“Boca antes de Bianchi, por lo que se ve, no tenía mística copera. Con él ganó muchas copas y por eso se generó esta mística. Creo que es el mejor DT de la historia de Boca. Su forma de ser, de dirigir, de cómo tratarnos… A mí me dio la capitanía, por ejemplo", recordó.

Para finalizar, Cagna sententió: “Boca en resultados está bien, pero en juego le falta un poco. Ha tenido partidos buenos y otros no tanto. Siempre deseo que mejore y que le vaya bien. Battaglia dice que está fuerte y eso es importante. Los jugadores dentro de la cancha demuestran que lo bancan. Se ve la actitud”.