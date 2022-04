El jugador campeón de la Sudamericana con Independiente que desea volver al Rojo: "Es mi casa"

El defensor de Rosario Central Julián Velázquez manifestó hoy su deseo de regresar a Independiente, club al que considera su "casa".



En diálogo con radio Colonia, Velázquez deseó que "el final de carrera" sea en la institución que es hincha y donde se formó como futbolista.



"Sueño que el final de mi carrera sea en Independiente, me encantaría poder ir. No al final de mi carrera, quiero ir lo más pronto, sentirme bien y lograr algo con Independiente para terminar de la mejor manera", señaló la "Avispa".



Velázquez, de 31 años, habló de la crisis que vive el club de Avellaneda: "Me duele la situación de Independiente, porque yo soy hincha. Es un club grande, es entendible lo de la gente y no tengo dudas de que va a salir de este momento y va a volver a lo más alto".



La "Avispa" le marcó un gol al "Rojo" el sábado en la goleada de Rosario Central por 3 a 0, en el partido correspondiente a la 12ma fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



"Meterle un gol a Independiente me dolió, pero a la vez sentí una felicidad enorme por todo lo que me venía pasando, por estar tanto tiempo sin jugar. Se me mezclaron muchas emociones, quería gritarlo, pero no. No lo grité y me desahogué con el llanto", cerró Velázquez.