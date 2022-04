Además de Enzo Pérez, otros dos importantes jugadores de River encendieron las alarmas por posibles lesiones

No solo fue preocupante el bajo nivel futbolístico que mostró el equipo de Marcelo Gallardo en el empate 1-1 ante Atlético Tucumán, sino que su capitán y emblema, Enzo Pérez, pidió el cambio por molestias musculares que no le permitieron seguir dentro del campo de juego del estadio Monumental. En las últimas horas se conoció que el mendocino no es el único jugador de River que finalizó con dolores ante el Decano y se encendieron todas las alarmas en Núñez.

¡LA IMAGEN QUE PREOCUPA A LOS HINCHAS DE RIVER! ?uD83DuDD34



Así terminaron Enzo Pérez y Matías Suárez ante Atlético Tucumán en el banco de suplentes. El capitán con hielo en el isquiotibial y el delantero en la rodilla



¿Llegarán a la Copa? pic.twitter.com/aIVHQ51IVh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 25, 2022

Los dolores de cabeza para el Muñeco no paran en la previa del partido ante Colo Colo, el próximo miércoles, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El delantero Matías Suárez también debió salir reemplazado y, una vez en el banco de suplentes, se aplicó hielo en una de sus rodillas.

El otro jugador que encendió las alarmas fue Nicolás de la Cruz. El uruguayo acusó malestar en su rodilla derecha y, ante la duda, el cuerpo técnico decidió preservarlo con el fin de que llegue en óptimas condiciones al duelo copero en el país trasandino, el cual será clave para comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final.

Esequiel Barco, Juan Fernando Quintero, Javier Pinola y Jonathan Maidana son los restantes jugadores que ocupan un lugar en la enfermería. En las próximas horas tanto Pérez como Suárez se harán los estudios pertinentes para conocer el grado de cada una de sus lesiones y, llegado el caso, saber si el DT puede contar con ellos.

Parafraseando a Marcelo Gallardo, no la pasará nada bien (por no decir otra cosa) a la hora de armar el equipo para viajar a Chile.