El Pacto de Ezeiza: qué condición aceptó Battaglia para seguir como técnico de Boca

Fue un jueves convulsionado para el mundo Boca. Luego de la pésima actuación ante Godoy Cruz en la Bombonera, donde igualó 1-1 y mereció perder por amplia diferencia, la continuidad de Sebastián Battaglia se puso en duda. En horas de la tarde el DT se reunió con el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme y aseguró, al menos por un partido más, seguir al frente del plantel profesional.

El Xeneize visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado desde las 19 y, casi sin descanso (como todos los equipos que se encuentran disputando torneos internacionales) deberá viajar a Brasil para enfrentar a Corinthians en el marco de la tercera fecha de la Zona E de la Copa Libertadores de América.

Si bien no hay un papel firmado, el pacto tácito entre el actual director técnico y el Consejo de Fútbol es claro. Si Boca no logra una convincente actuación en Santiago del Estero y en Brasil, será el mismo Battaglia el que, al no encontrar ningún tipo de respuestas, dará un paso al costado por decisión propia, algo que quedó claro que no iba a hacer este jueves.

Antes de comenzar el entrenamiento de ayer (y en medio de las dudas sobre su futuro), Battaglia rompió el silencio y dijo tener fuerzas para seguir: "Estoy pensando en el próximo partido para tratar de buscar el triunfo. Confío en los jugadores que tengo, en el plantel, pero haremos una autocrítica interna y buscaremos lo mejor. Queremos que el equipo mejores. Es bueno su apoyo en momento difíciles".