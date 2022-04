"Que me saquen a los empujones": la desafiante frase de Battaglia a los jugadores

Sebastián Battaglia dirigió esta tarde el entrenamiento de Boca y seguirá por ahora en su cargo, después de haber mantenido antes una charla con Juan Román Riquelme y los integrantes de la secretaría de fútbol. El entrenador tuvo una jornada agitada ya que también tuvo una extensa reunión con los futbolistas a quien se dirigió con una desafiante frase para mostrar que está firme y con fuerzas para seguir: "Si me quieren echar, que me saquen a los empujones. De acá no me voy".

Al llegar al predio, Battaglia habló con buen semblante y con mucha tranquilidad pese a los rumores: Confío en los jugadores que tengo, en el plantel, pero haremos una autocrítica interna y buscaremos lo mejor. Queremos que el equipo mejore". Luego, durante el encuentro con Román limaron alguna aspereza y le dejaron en claro que tienen confianza para sacar adelante el momento.

De esta manera, Battaglia dirigirá el sábado que viene frente a Boca frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y también en el trascendental partido ante Corinthians por la Copa Libertadores de América. Dato no menor es el apoyo del plantel hacia el cuerpo técnico y eso también pesó en la continuidad del entrenador.

Los jugadores anoche, en pleno vestuario hicieron una autocritica muy fuerte, un "mea culpa" duro en donde se hicieron responsables del mal momento del equipo. En el debe de este proceso está que nunca pudo mantener una línea de juego y el permanente cambio de jugadores, ya que de 36 encuentros que dirigió, en 35 de ellos no repitió el mismo equipo titular.

El plantel de Boca volverá a los entrenamientos mañana desde las 10 en Ezeiza y luego, a las 14, viajará en vuelo chárter a la ciudad santiagueña de Termas de Rio Hondo para esperar allí el encuentro ante Central Córdoba del sábado a las 19 en el estadio Único-Madre de Ciudades. Para ese encuentro la idea es preservar a la mayoría de los titulares para jugar la Copa Libertadores.