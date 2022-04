Salvio contó su verdad sobre el incidente con su exmujer: "Mientras yo me iba con el auto..."

Boca no encuentra paz. Así como la continuidad de Sebastián Battaglia y los candidatos que tendría Juan Román Riquelme para reemplazarlo fueron los temas que coparon la agenda de los hinchas y la prensa durante esta semana, en el último fin de semana la gran polémica en el Xeneize fue la denuncia judicial que recibió Eduardo Salvio por parte de Magalí Aravena, su exesposa, por lesiones en contexto de violencia de género al arrastrarla con su auto en una calle de Puerto Madero.

Luego del incidente, se conocieron varios detalles sobre el tenso momento vivido entre Salvio y su exmujer: los videos de la cámara de vigilancia, el posteo que habría provocado el enojo de Aravena por parte de Sol Rinaldi, la actual pareja del 10 de Boca, un chat entre los dos protagonistas del lamentable hecho y otras cosas como la declaración del futbolista y la evidencia que mostraría su abogado para defender su inocencia. Con el correr del agua bajo el puente, este jueves el jugador xeneize rompió el silencio y reveló cómo se encuentra tras lo sucedido.

En Socios del Espectáculo, Luli Fernández, modelo y panelista del programa de eltrece, leyó una conversación que tuvo con Salvio por WhatsApp, en la que el delantero de Boca se refiere al incidente con la madre de sus hijos por primera vez desde el jueves 14 de abril, día en el que aconteció el hecho: “Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, explicó el Toto.

Lejos de buscar que el conflicto judicial se extienda por mucho más tiempo, Salvio explicó que quiere una resolución lo menos conflictiva posible: “Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos, mi trabajo en Boca, solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”.

La causa judicial no parece estar cerca de resolverse a pesar del deseo de Salvio, que el miércoles por la noche volvió al banco de suplentes de Boca luego de no formar parte de la concentración ante Lanús. En estos días, la Justicia recabó videos de vigilancia de los edificios privados que pudieron captar algunas imágenes del hecho, más allá de los que se viralizaron horas después de que estalló la noticia. A su vez, un testigo fue convocado para declarar sobre su visión. Aunque desde el lado del jugador xeneize aseguran su inocencia, la causa no terminó y está pendiente de novedades.