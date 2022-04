Filtran polémico chat entre Salvio y su exmujer horas antes del escándalo: "Usá preservativos, no podés c..."

El escándalo entre Eduardo Salvio y Magalí Aravena, exmujer del futbolista y madre de sus dos hijos, estalló en el mundo Boca. Con el correr del día del jueves, aparecieron videos de la cámara de seguridad, posteos en las redes sociales que dinamitaron el conflicto, los testimonios de ambos ante la Justicia y declaraciones fuertes de abogados. Ahora se sumaron los chats entre el Toto y su ex antes del escándalo.

En Nosotros a la mañana, programa de eltrece, mostaron los mensajes de WhatsApp entre Salvio y Aravena, en los que la exmujer escribió una cadena de mensajes con una mezcla de pedidos, recomendaciones y amenazas para el jugador de Boca. En un principio, la empresaria parecía entender la situación del futbolista, que formó una nueva pareja con Sol Rinaldi: “Tengo que decirte dos cosas IMPORTANTES. Tres", le dijo Magalí. "Decime, ma", le respondió Eduardo. "Primero, nos vamos a llevar bien. ¡Lo sé! Porque fueron muchos años. Quedate tranquilo, sí, yo hoy te suelto, te lo prometo”, decía el primer mensaje.

"Segundo, te paso las expensas que tenes que pagar de la casa", detallaba la madre de los dos hijos de Salvio. Y agregó, polémica: "Tercero, usá forro. No podés cagarte la vida teniendo otro hijo. Disfrutá de mil cosas que podés hacer. Un hijo cambia todo. Y además te quedarías pelado entre repartir con tu primera mujer y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Consejo”, cerró Aravena la cadena de pedidos y recomendaciones.

Los mensajes de Aravena a Salvio previo al escándalo.

Sin embargo, hubo un cuarto y último mensaje en el que la mujer le recomienda a Salvio irse de Boca: "Ah, y si podés irte a jugar afuera, no lo dudes", le dijo Aravena.

Horas después, Sol Rinaldi publicaría la foto en la que Salvio está haciendo un asado, lo que provocó la explosión de la exmujer del jugador xeneize, quien lo habría acusado de traición por llevar a su nueva pareja a la casa donde criaron a sus hijos. "Inmediatamente me llama mi exmujer. Me fui a hablar al baño. Me dijo: 'Hijo de puta, te voy a arruinar la carrera, te vas a ir a jugar a Nigeria, sacame a esa puta de mi casa' (...) Le pedí por favor que me dejara hacer mi vida y ahí empecé a escuchar a mis hijos y ella les dijo: 'Cámbiense que vamos a ver a su papá, a la mierda de su papá'", declaró Toto Salvio sobre la reacción de su ex.

Luego llegaría el incidente con el auto y la denuncia de Magalí Aravena por lesiones en contexto de violencia de género, que le Justicia ya investiga.