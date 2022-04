La fuerte reflexión de un candidato a dirigir a Boca en el futuro: "No sé si el hincha cerró sus heridas conmigo"

Ante los resultados irregulares que tuvo Sebastián Battaglia en este primer semestre de 2021 al mando de Boca, su posición como entrenador xeneize es tema de debate entre la prensa y los hinchas. Por esta razón, la danza de nombres de posibles reemplazantes ante una salida del DT ya comenzó y uno de los nombres que surge es un viejo conocido del que el barrio de La Boca no tiene un grato recuerdo.

Gustos y preferencias a un lado, los directores técnicos que suenan para reemplazar a Battaglia tienen líneas de pensamiento futbolero totalmente distintas. Sin embargo, ninguno genera tanta controversia como Ricardo Gareca, un nombre que los hinchas de Boca asocian a la traición. En su época de jugador, el Tigre surgió de las inferiores boquenses pero, ante la grave crisis económica que sufrió el club de la Ribera en los ochenta, se marchó a River junto a Oscar Ruggeri. El actual director técnico de la Selección peruana fue consultado acerca de la posibilidad de ser entrenador del Xeneize en un futuro y dejó una reflexión sobre la mirada del hincha sobre él.

Gareca, que en una entrevista con Alejandro Fantino había reconocido que fue una mala decisión irse de Boca a River, expresó que entiende perfectamente que sus chances de ser técnico xeneize se ven muy afectadas por la percepción que tiene la hinchada sobre aquellos tiempos: “Boca y el técnico que vaya a ir tienen que coincidir en un montón de cosas. No es fácil, no son equipos que tenés la posibilidad permanentemente. No sé si es un encuentro que se puede llegar a dar. El hincha de Boca es muy particular y no se olvida de las cosas. La verdad que no sé si cerraron las heridas”, aclaró el Tigre en declaraciones a radio Mitre, al recordar su problemática salida del club en 1985.

La primera tapa de El Gráfico en la que Gareca aparece con la camiseta de River, junto a Ruggeri.

Además, Gareca hizo hincapié en que la reacción del hincha de Boca a su salida es algo vigente y casi descartó la posibilidad de sentarse en el banco de suplentes local de la Bombonera: “Son etapas de jugador, son totalmente diferentes. En estos momentos estoy viviendo una etapa familiar de madurez, en la que el desafío es estar activo constantemente. No pasa por faltarle el respeto a la magnitud de la institución, mi desafío es demostrar que soy un técnico vigente, que puedo competir contra esta nueva generación de entrenadores con ideas y expectativas nuevas”.

Gareca marcó 64 goles en 133 partidos con la camiseta de Boca.

Gareca opinó sobre el trabajo de Riquelme en Boca

Gareca y Boca, una relación más que conflictiva.

Por otra parte, el Tigre se refirió a Juan Román Riquelme, de quien quedó sorprendido en la única oportunidad que tuvieron de hablar sobre fútbol: “Hablé una sola vez con Riquelme. Fue el tema Zambrano cuando apenas llegó y él comenzaba su etapa dirigencial, pero él nunca me nombró nada. Fue muy respetuoso, ubicado y deseoso de escuchar y aprender de un montón de cosas. Me sorprendió porque nunca había hablado”, dijo Gareca sobre el vicepresidente de Boca, a quien definió como una persona que está muy abocada a su trabajo.

Mucho tiempo pasó desde 1985. Hay generaciones completas de hinchas de Boca que no conocen el conflicto que hay con Gareca, que es considerado junto a Ruggeri como una suerte de mala palabra por los fanáticos que sufrieron su decisión en aquel momento. La resistencia a la figura del Tigre en la Bombonera persiste, tal como se vio en la época en la que el técnico de la Selección peruana dirigía a Vélez y visitaba el campo de juego del Xeneize. Sin embargo, la pregunta siempre aparece: ¿puede un suceso de 1985 privarle a Gareca de dirigir un club como Boca y, a su vez, sacarle al Xeneize la posibilidad de contar con un DT de jerarquía internacional como el entrenador de Perú?