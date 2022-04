Sufre Battaglia: se confirmaron las lesiones de dos titulares de Boca en la Libertadores

Tanto dentro de la cancha como fuera de la misma, Boca no consigue la paz. En la mañana del jueves, Eduardo Salvio fue acusado judicialmente de atropellar a Magalí Aravena, su exmujer, tras una discusión provocada por una foto de la nueva pareja del 10 del Xeneize. A pesar de la vuelta al gol de Darío Benedetto, el triunfo ante Always Ready por la Copa Libertadores dejó varios sinsabores: no pudo dominar a un rival menor en inferioridad numérica, el juego sigue sin convencer y tuvo algunos jugadores con molestias.

Tras lidiar con la situación de Salvio durante todo el jueves, Boca emitió un parte médico oficial sobre los dos lesionados que dejó la victoria contra el equipo boliviano en la Bombonera. Por un lado, Gabriel “Pola” Aranda sufrió un esguince en su tobillo izquierdo, mientras que Agustín Rossi, que fue reemplazado por Leandro Brey en el entretiempo del último partido, tiene una “lesión muscular grado II de aductor derecho”, que lo apartaría del equipo de Sebastián Battaglia por algunos encuentros.

Battaglia tiene muchos frentes que atender dentro de Boca pero sin dudas uno de los más preocupantes es el defensivo. Dadas las suspensiones de Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz en Copa Libertadores y las lesiones de Carlos Zambrano y Nicolás Figal, el director técnico tuvo que improvisar una dupla central inédita con Gastón Ávila y Aranda ante Always Ready. Con la lesión del juvenil, el entrenador probó con Esteban Rolón como zaguero central, una prueba de emergencia ante la plaga de lesiones que sufre el Xeneize en esa posición.

#ParteMédico



Agustín Rossi: lesión muscular grado II de aductor derecho.



Gabriel Aranda: esguince de tobillo izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/9bZPcCvBDk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 14, 2022

En cuanto a la lesión de Rossi, Brey fue el reemplazante del arquero titular cuando este sintió una molestia antes de que finalice el primer tiempo en el partido del último martes. Sin embargo, la titularidad del joven proveniente de Los Andes no es segura ya que Battaglia podría elegir a Javier García para defender el arco de Boca en los próximos encuentros.