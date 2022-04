La tajante decisión de Battaglia sobre la situación de Salvio: "Su cabeza no está para..."

Tras recuperarse en la Copa Libertadores con el triunfo ante Always Ready, Sebastián Battaglia tiene varios frentes de preocupación abiertos. Dentro del campo de juego, el Xeneize no logra tener buenos rendimientos, los resultados son irregulares y tiene muchos jugadores lesionados en una zona sensible como la zaga central. Fuera de las canchas, el conflicto de Eduardo Salvio con su exmujer Magalí Aravena sacudió al mundo Boca, fue la noticia del jueves y los coletazos siguen apareciendo con frases y declaraciones de ambos lados.

En la previa al encuentro contra Lanús por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, Battaglia recibió muchísimas preguntas sobre la polémica de Salvio en su conferencia de prensa. Aunque no quiso ahondar mucho en detalles y desvió la atención sobre la situación del 10 de Boca en varias ocasiones, el director técnico no le escapó a la pregunta y aportó calma dentro del caos que provocó la denuncia al futbolista: "Hablamos con Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana, ya estuvimos al tanto de todo lo que fue el día de ayer. Pasa por una situación difícil y comprendemos lo que está viviendo", aseguró el entrenador.

Según informó Tato Aguilera, la charla entre Battaglia y Salvio fue de extensa duración y sucedió luego del entrenamiento, del cual el Toto formó parte con normalidad. El director técnico hizo hincapié en la salud mental del 10 de Boca, del que dijo que necesita estar tranquilo y que ser parte del plantel ante Lanús no lo ayudaría: "Lo vi hoy a Toto, planteó su situación y él y la gente del club se están encargando de la situación. Son situaciones y momentos difíciles que tenemos que superar. Es lo que nos encontramos, tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo y tratar de hacerlo lo mejor posible este fin de semana", aclaró el entrenador sobre cómo impactó la situación del delantero xeneize en el resto del grupo.

Por otra parte, Battaglia agregó que no sabe si Juan Román Riquelme u otro miembro del Consejo de Fútbol habló con Salvio sobre su situación más allá del comunicado oficial que publicó el club en la tarde del jueves. El director técnico tomó la decisión de apartar al delantero de Boca de cara al encuentro ante Lanús del domingo y le pidió a los periodistas si podían enfocar sus preguntas hacia lo futbolístico ya que no tenía "más nada para decir" sobre el caso.