La pregunta que molestó a Battaglia en la conferencia de Boca: "No tiene nada que ver"

Más allá de la denuncia de la exmujer de Eduardo Salvio contra el futbolista, Sebastián Battaglia tiene muchas preocupaciones que atender sobre el rendimiento de Boca. La victoria ante Always Ready no fue suficiente para traer tranquilidad desde el costado futbolístico ya que el Xeneize no dominó al equipo boliviano, que contó con un jugador menos durante gran parte del encuentro. Además, el director técnico tiene un enorme problema en la zaga central debido a la cantidad de lesiones que sufren los defensores del club de La Ribera.

En su conferencia de prensa previa a recibir a Lanús en la Bombonera por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, Battaglia tocó todos los temas en su conferencia de prensa. Al hablar sobre la plaga de lesiones, el director técnico se mostró muy molesto por la pregunta de un periodista sobre el trabajo de los preparadores físicos y su influencia en estos inconvenientes que aqueja al plantel de Boca.

Luego de la pregunta que cuestionó la labor de los preparadores físicos, Battaglia hizo un gesto de sorpresa pero no dudó y respaldó a sus ayudantes: “Son situaciones que se dan en los partidos. Tuvimos lesiones como un esguince que nada tienen que ver con un profe. Solo tuvimos dos lesiones musculares, Zambrano tuvo mucha participación con su selección”, respondió el entrenador de Boca.

Gabriel "Pola" Aranda, el cuarto central lesionado que tiene Battaglia en su plantel.

Battaglia desligó de culpas a los preparadores físicos y explicó que son lesiones que vienen a raíz de la seguidilla de partidos que tuvo el Xeneize desde que comenzó la Libertadores: “Son riesgos que se corren en un entrenamiento y en la exigencia de un partido. Después tuvimos lesiones diferentes, de tobillo que nada tiene que ver con la situación de un profe ni mucho menos”.

En la práctica del jueves, Battaglia tuvo que innovar en la zaga central debido a la plaga de lesionados en ese sector del campo de juego. Con las lesiones de Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Gabriel Aranda y Carlos Izquierdoz además de la suspensión de Marcos Rojo por Libertadores, el director técnico probó a Esteban Rolón en el puesto de defensor central: “Fue una prueba porque nos faltan centrales, lo pusimos para probarlo y ver cómo se adapta por si necesitamos ayuda en ese lugar”, explicó el entrenador xeneize, muy molesto sobre el cuestionamiento a los miembros de su cuerpo técnico encargados del estado físico de los jugadores de Boca.