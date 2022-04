Racing va por un refuerzo que sería un bombazo en Avellaneda

Racing tiene asegurado su boleto a los cuartos de final de la Copa de la Liga, y si bien resta mucho por disputar todavía, comienza a moverse en el mercado para convencer a Fernando Gago que siga en el cargo por un buen tiempo. Ante esto, en las últimas horas, salió a la luz una verdadera bomba que si se confirma generará una verdadera revolución en Avellaneda.

Domingo Blanco.

Es que, según informaciones, directivos de la Academia se comunicaron con el representante de Domingo Blanco para tentarlo de cambiar de bando en el próximo mercado de pases. El jugador de Independiente, figura del equipo de Eduardo Domínguez, quedará libre en junio y es del gusto del entrenador.

El volante mantuvo varias charlas con los dirigentes del Rojo, sin embargo, las partes nunca llegaron a ponerse de acuerdo. Tal es así que tenía todo acordado para emigrar al Metalist ucraniano pero el inicio del conflicto bélico en aquel país con Rusia frenó la competencia y el pase se cayó. De igual manera, Blanco expresó sentirse feliz y eso podría frenar el traspaso.

"Hace rato que me siento bien, estoy contento, disfrutando y donde Eduardo Domínguez me necesite voy a estar. "Yo estoy muy feliz acá. El futuro se verá. Mientras me toque vestir esta camiseta voy a dejar todo", dijo tras el partido ante Colón que terminó con empate en el estadio Sabalero y ya piensa en lo que vendrá, Rosario Central en Arroyito.

Si se concreta, se sumará a una lista selecta de futbolistas que vistieron las dos camisetas: Lolo Miranda, Nery Domínguez, Martín Vitali, José Serrizuela, Osvaldo Miranda, Martín Vilallonga, Sergio Chino Vittor, Ángel Matute Morales y Sebastián Beccacece que, tras dirigir en el Rojo, se fue a la Academia.