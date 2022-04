La fuerte frase de Navas que generó una lapidaria reacción de Pochettino

No hay dudas que el plantel del PSG es un verdadero dream team por más que no haya conseguido el gran objetivo de conquistar por primera vez la Champions. Y por esa razón, los egos que existente no son sencillos de manejar para el cuerpo técnico que conduce Mauricio Pochettino. Ayer, luego de la goleada ante Angers, fue Keylor Navas quien se quejó con una fuerte frase.

"Hay que valorar muchas cosas, yo tengo una gran relación con Gigio (Donnarumma), no tengo ningún problema. Yo siempre quiero jugar, estar en todos los partidos, al final una situación como la de este año es bastante complicada, yo creo que vamos a ver qué depara el futuro…. yo estoy contento en París, pero la situación tiene que cambiar de alguna u otra manera”, dijo el Tico.

La reflexión del costarricense llegó a los oídos de Mauricio Pochettino, quien redobló la apuesta con mucha altura aunque sin guardarse nada: "La temporada fue la que fue. La situación de los dos porteros, ningún otro club del mundo la ha vivido con dos números 'uno' de esta magnitud. Después, la convivencia y la competencia entre ellos fue muy buena".

"El futuro seguramente se escribirá en diferentes circunstancias y seguro que cada uno de ellos aspira a jugar más. Lógicamente, habrá una gestión diferente. Como personal, también tuvimos una nueva experiencia en adaptación y toma de decisiones. Para nosotros, también debemos usarla y aprovecharla", sentenció.

Gianluigi Donnarumma, de 23 años, llegó antes del inicio de la temporada desde el AC Milan, reforzado por ganar la Eurocopa con Italia y siendo uno de los protagonistas más destacados del torneo. El rosarino le dio la oportunidad de ser titular en el duelo ante Real Madrid donde, por un increíble error suyo, comenzó una remontada que todavía retumba en París.