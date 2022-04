River visita a Defensa y Justicia con el objetivo de levantar cabeza: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Defensa y Justicia en uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer el certamen tomando en cuanta los que proponen ambos equipos en el campo de juego, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro, por la Zona A, se jugará en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, este sábado desde 19, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports.



El dato avala la expectativa que provoca el partido: River es el vigente campeón del fútbol argentino y Defensa el subcampeón, los dos mejores equipos del pasado torneo de Primera División 2021, en el cual el "Halcón" le ganó al "Millonario" 3-2 en Núñez.



Además los dos equipos tienen la mente puesta en el debut en las copas internacionales, River en la Libertadores el martes de visitante frente a Alianza Lima de Perú y Defensa en Sudamericana contra Antofagasta de Chile, también fuera de casa.



Dos propuestas que apuestan al juego asociado y ofensivo, tomando como ruta al arco contrario al pase certero y la oportuna habilitación, con varias opciones de descarga cerca del área rival.



El River de Marcelo Gallardo no ha logrado aún el nivel de juego, que fue avasallante en el tramo final, del certamen pasado, y encara este compromiso con 13 unidades y en zona de clasificación para cuartos de final, pero con el amargo golpe que recibió en la pasada fecha al caer en el Superclásico ante Boca como local.



Defensa, con 14 unidades y que viene esta semana logró el pase a 16vos. de final de la Copa Argentina al cumplir el trámite de golear a Sacachispas, es un equipo da gusto observar, con gran potencial ofensivo, gracias a lo aportado por Walter Bou, Miguel Merentiel y Carlos Rotondi.



No obstante, el equipo de Sebastián Beccacece tiene su "Talón de Aquiles" en la defensa ya que sufrió 11 tantos, dando evidencias de que no es sólido en ese aspecto.



En el historial jugaron en siete ocasiones con ventaja para Defensa de tres triunfos, contra dos de River y dos empates. Además, Gallardo todavía no le pudo ganar a Beccacece en partidos oficiales, acumulando dos derrotas.



+ Probables formaciones +



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Manuel Duarte, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Raúl Loaiza y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece:



River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Arbitro: Patricio Loustau.



Cancha: Defensa y Justicia



Hora de inicio: 19.



TV: TNT Sports