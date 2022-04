La contundente revelación de Alexis Mac Allister sobre Lionel Messi: "Me temblaban las piernitas"

Los días pasan y cada vez falta menos para el 21 de noviembre, día señalado para el comienzo del Mundial de Qatar 2022. La Selección argentina, comandada por Lionel Scaloni, ultima detalles para definir la lista con los jugadores que dirán presente en la máxima cita. Atento a esto, Alexis Mac Allister es uno de los jugadores que vio acción en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y corre con serias chances de formar parte de la lista final del DT.

“Lo importante como compañero de equipo era poder encontrar las posiciones que él dejaba libre, para que él después te pueda buscar y pueda relacionarse de la mejor manera. Creo que, incluso, sobre todo en el primer partido, fue uno de los jugadores que más me dio la pelota. Me temblaban las piernitas, que si se la daba a la izquierda, a la derecha, despacio, fuerte. Capaz para él yo era la última opción, pero sentía que él me la quería dar, en mi cabeza estaba que él me la quería dar, me sentí muy bien jugando al lado de Leo, me han dado una confianza que es muy importante”, recordó en diálogo con TyC Sports.

Además, reveló lo que le dijo Pablo Aimar previo al duelo con Venezuela: “Me agarró Pablo Aimar antes de mi debut y me dijo algo que era muy real, que uno cuando va a la Selección se tiene que preocupar por encontrarse a uno mismo. Que el rival son los nervios, el rival es todo eso, el rival no era Venezuela o Ecuador, el rival era yo mismo. Poder superar esos nervios, esa ansiedad. Me sirvieron muchísimo esas palabras”.

Para finalizar, sentenció: “Es todo tan competitivo que es difícil hablar de un grupo fácil o difícil. Están los mejores, pero lo importante es que la Selección esté enfocada en lo que puede hacer. Se armó un buen grupo y va por buen camino No hay que caer en eso. Tenemos que pensar primero en nosotros y después ver contra qué selecciones jugamos”.