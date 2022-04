El inesperado jugador de la Selección argentina que sueña con volver a Boca: “Ojalá me toque volver”

Oriundo de La Pampa y surgido en Argentinos Juniors, Alexis Mac Allister se encuentra actualmente defendiendo los colores del Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra. El menor de los hermanos tuvo su paso por Boca Juniors en el segundo semestre de 2019 y se había ido en conflicto con la nueva dirigencia, que asumió en diciembre de 2019. Por eso sorprendió que, en diálogo con ESPN, el mediocampista dejara abierta la puerta para volver a vestir la camiseta del Xeneize en el futuro.

“Para mí siempre fue un orgullo poder jugar ahí, pasé muy lindos seis meses, se pasó todo muy rápido. Ojalá el día de mañana me toqué volver en algún momento a Boca. Pero bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida, entonces es mejor vivir el presente y disfrutarlo”, manifestó Mac Allister.

Sobre el medio año que pasó en la institución, expresó: “Los seis meses se me hicieron demasiado cortos. Se dio todo así, la situación fue un poco rara, ya el hecho de ir por sólo un año, sin una opción de compra para el club... Y bueno, después las decisiones que se tomaron para que yo saliera”.

“Por fin, después de un tiempo, lo voy a poder volver a ver. Porque últimamente nos cambió el horario en Inglaterra y atrasaron una hora más con respecto a Argentina. Me venían tocando los partidos a las 1.30 y bueno, se complicaba un poquito: llegaba a los arranques, pero a los 15 ó 20 minutos se me apagaba el televisor”, soltó sobre el partido de Copa Libertadores ante Always Ready.

Para finalizar, el actual jugador de la Selección argentina sentenció: “Ojalá que le vaya de la mejor manera a Boca para poder empezar a encaminar todo lo que es el grupo y el hecho de poder pasar a la próxima fase de la Copa”.