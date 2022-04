La tajante frase de Gallardo sobre el penal a favor de River: "El reglamento es..."

River venció a Banfield y no le pierde pisada al Racing de Fernando Gago, quien es el líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El Millonario lo perdía en cancha del Taladro pero, de penal, logró igualar las acciones. La polémica situación, cobrada a raíz de la intervención del VAR, generó polémica y Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, dejó un sincero análisis sobre la situación vivida en el Florencio Sola.

"Ha cambiado con esta nueva reglamentación. A veces parecería que todas las manos son penal. Sobre todo, con la extensión del brazo. A veces pegan en el brazo y no tienen intención. No hay mucho criterio para juzgar la intencionalidad. Siempre va a generar polémica", manifestó el DT.

Además. recordó: "¿Es cobrable? Sí. ¿Es no cobrable? También es no cobrable. Hay que decir las cosas como son. Hace dos años acá le cobraron una mano acá a Ponzio, casi igual. Quiere cabecear, le pega en el brazo y nos cobraron penal. Es muy difícil, complejo. No todas las manos son penal".

"El reglamento es medio confuso, si no hay un criterio unificado va a ser muy difícil. Siempre van a generar este tipo de polémicas. En algunos se cobra, en otros no. Ahí se genera la polémica", sentenció Gallardo, dejando la puerta de la polémica abierta sobre la irrupción de la tecnología en el mundo del fútbol.