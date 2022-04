La papelonesca frase de Beligoy sobre los penales no cobrados en Vélez - Boca

En todas las fechas el VAR fue protagonista en el fútbol argentino. Ayer, en los partidos de Boca-Lanús y Banfield-River hubo situaciones que generaron mucha polémica y son temas de debate en todos los portales deportivos. Sin embargo, una semana atrás, hubo una situación en la visita del equipo de Sebastián Battaglia a Liniers que no quedó del todo clara.

En ese duelo, luego de un centro al área de Boca, la pelota dio en la mano de Alan Varela. El juez de ese encuentro, Patricio Loustau, ni siquiera la revisó y luego se dijo que había salido en el primer envío lanzado desde la izquierda. De igual manera quedó en aire y este lunes le consultaron a Federico Beligoy al respecto, quien respondió con una insólita frase.

El Director Nacional de Arbitraje, en diálogo con TyC Sports, expresó: "En nuestra estructura prima la palabra y los códigos. Me comprometí con mis colegas, y el presidente de AFA, que necesitaba adaptación para la herramienta y con el diálogo. No podemos permitir que se filtre un audio tirando un insulto al aire y por eso no hacemos mención en lo que pasa adentro de la cabina".

Ante esto, el periodista Ezequiel Sosa insistió y Beligoy agregó increíblemente: "Lo que pasó en ese partido, ya queda para adentro. Queda en el archivo. No la vi y no voy a romper mi palabra con los árbitros".

Luego Hugo Balassone le preguntó si esa noche el VAR accedió tarde a la cámara slow motion (cámara lenta) para detectar la mano de Varela y también lo consultó por el penal no sancionado a Villa por pisotón de Giannetti. Tras una insólita y audible sonrisa, Beligoy, director nacional de Arbitraje insistió: "No, eso queda... queda... No voy a romper mi palabra con los árbitros".