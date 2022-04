La lapidaria decisión que tomó San Lorenzo con un jugador de su plantel

La última semana ha sido una más dentro del caos que vive San Lorenzo día a día. La inesperada eliminación de la Copa Argentina en manos de Racing Córdoba derivó en la renuncia de Pedro Troglio y el interinado de Fernando Berón, quien dirigió al equipo en el partido del fin de semana ante Platense. Como si todo esto fuera poco, sumado a la ausencia de Ricardo Centurión de la práctica de este domingo, Alejandro Donatti sumó su cuarto día consecutivo sin presentarse a los entrenamientos. y desde la Comisión Directiva decidió que no juegue más hasta que finalice su contrato y, además, ponerle una severa sanción económica.

El defensor central tenía definidas sus ganas de irse en el anterior mercado de pases, pero por pedido del exdirector técnico se quedó. No sumó minutos en lo que va de la actual Copa de la Liga Profesional y solamente fue convocado en dos ocasiones. Por la lesión de Cristian Zapata fue titular en el duelo de ante el equipo del Federal A y completó una buena actuación, pero en la definición falló su penal.

El mes pasado tenía todo acordado para ser nuevo jugador de Banfield debido a la dura lesión que sufrió Alexis Maldonado, pero su pase no se concretó. Esto debido a la deuda que mantiene el club con el Flaco, solamente del contrato privado, el cual firmó junto a Marcelo Tinelli (hoy de licencia) y cuya suma sería cercana al millón de dólares.

En el programa F12 de ESPN, Juan Carlos Pellegrini, quien sigue el día a día del Ciclón, manifestó: "Donatti no apareció más. Jugó con Racing de Córdoba y a partir de ahí no entrenó más. Quedará libre el 30 de junio, no se han podido comunicar con él".

Para finalizar, el periodista sentenció: "Lo de Donatti ya lo explicamos. Está al día, lo que le deben es la parte privada, la que le firmó Tinelli. Un día venís, pateas un penal, lo errás y al otro día no venís. Es raro".