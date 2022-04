Beligoy, lapidario con la actuación del VAR en Banfield-River: "No fue penal bajo ningún punto de vista"

La llegada de la tecnología aún no termina de aceitarse en el mundo del fútbol, mucho menos en Argentina donde lleva solamente tres fechas de implementación. Con polémica en todas las fechas, el VAR no termina de contentar a propios y extraños y es, a esta altura, punto de polémica en los programas de debate deportivo. Este domingo, en Banfield-River el VAR fue protagonista al cobrar un polémico penal a favor del equipo de Marcelo Gallardo. Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en Argentina, se refirió a la polémica jugada que tuvo lugar en el Florencio Sola.

"Si y cuando eso sucede no le escapamos a la realidad. Ayer se dio esta jugada en cancha de Banfield donde la Dirección entiende e interpreta que es una jugada que no fue penal bajo ningún punto de vista. Sabemos que se está hablando mucho y salimos a dar la postura de lo que pensamos y creemos. Esa es la realidad".

"Nosotros no tenemos confusión. El VAR identifica una situación, a nuestro entender errada, y lo llama a Pablo Echavarría para que revise la situación. A nuestro entender, no ha tomado la mejor decisión. No es una mano sancionable".

