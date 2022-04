Video: el particular gesto de Gallardo cuando cobraron el penal para River vía VAR

El grave error de Darío Herrera, árbitro a cargo del VAR en Banfield-River, fue ratificado por Pablo Echavarría, quien consideró que la mano totalmente involuntaria y producto de un movimiento natural de Franco Quinteros era sancionable con penal. Un dislate. Hasta ese momento el equipo de Marcelo Gallardo perdía con justicia y no hacía un buen partido en el Sur, pero tras el empate desde los doce pasos de Enzo Fernández todo cambio y el Millonario se terminó llevando los tres puntos.

Cuando el árbitro señaló el punto penal luego de revisar una jugada que ni siquiera merecía ser analizada en el campo de juego, Gallardo tuvo una particular reacción: agitó su cabeza de arriba abajo y cerró los ojos, como diciendo "y sí, es penal...", mientras jugadores y cuerpo técnico de Banfield no podían creer lo que les habían cobrado.

Consultado sobre la jugada de la polémica en la conferencia de prensa, el técnico de River dijo: "A veces no sabemos cómo imaginar cómo puede darse el desenlace de una jugada. En mi opinión sí ha cambiado con esta nueva reglamentación, que a veces parece que todas las manos son penal, sobre todo si hay extensión del brazo". El reglamento establece que deben cobrarse las manos cuyo movimiento del brazo no pueda justificarse como natural, y este era un caso de movimiento natural, además de que antes Quinteros jugó voluntariamente la pelota con la cabeza.

Luego Marcelo Gallardo agregó: "Existen situaciones en las que la pelota pega en el brazo y no hay intención. No hay criterio para juzgar la intencionalidad. Siempre va a generar polémica si es cobrable o no". Y cerró: "Hace dos años acá le cobraron un penal a Ponzio también por una mano". En aquella ocasión por la Copa Maradona 2020, el defensor de River no había logrado cabecear y alzó llamativamente su brazo una vez que le pasó la pelota, por lo que había sido correcta la sanción de Rapallini. Luego Lollo erró el penal y River ganó 2-0.

Polémica mediante, River llegó a su quinto triunfo consecutivo y se acomodó en la Zona A como escolta de Racing, con dos puntos que el puntero y a cinco del primer equipo que se está quedando afuera de los cuartos de final.