Los polémicos tuits de Martín Liberman sobre Garnacho, Cristiano, Messi y el Kun: “Un tipo…”

Sin lugar a dudas la imagen que resume el sábado fue la que publicó Alejandro Garnacho a través de sus redes sociales. El juvenil de 17 años fue convocado por primera vez a formar parte del primer equipo del Manchester United y, pese a que no sumó minutos, se llevó un recuerdo que no olvidará jamás. Fue victoria de los Diablos Rojos por 3-2 con triplete de Cristiano Ronaldo quien, una vez consumado el triunfo, le obsequió el balón al joven delantero quien no dudó y posteó en Instagram las imágenes del momento. Atento al posteo, el periodista Martín Liberman eligió Twitter para realizar su apreciación sobre la situación.

"Pobre pibe! Le van a hacer la vida imposible ahora los “muchachos”… lo van a gastar, lo van a volver loco! Le van a decir q es un chupa p… del portugués, etc! Ese grupo es diábolico! Ojalá me equivoque!", manifestó el Colorado, luego de darle retweet a un posteo de Juan Pablo Varsky.

Ese grupo es diábolico! Ojalá me equivoque! https://t.co/Eti58hn2Xy — Martin Liberman (@libermanmartin) April 16, 2022

Lejos de sacar el pie del acelerador, retrucó: "Yo siempre digo la verdad… no le temo a los futbolistas. No me importan sus notas. Hacen diferencias en los grupo. Hay algunos q no están xq ellos les bajaron el pulgar. Fácil. El que quiere creer que crea. El que no, perfecto! No saben lo q le hicieron a Sampaoli? Son capaces!".

El que quiere creer que crea. El que no, perfecto! No saben lo q le hicieron a Sampaoli? Son capaces! — Martin Liberman (@libermanmartin) April 16, 2022

Para finalizar, apuntó contra Sergio Agüero, quien comentó la publicación de Garnacho haciendo referencia a Lionel Messi. "Un tipo grande y con experiencia como Agüero no debía “incendiar” ni exponer a un jovencito que está deslumbrado con su ídolo y compañero Ronaldo. Cero tacto y comprensión. Déjenlo al pibe que diga lo que quiere! Basta de lavarles la cabeza a los pibes! O sos de Messi o de nadie?", sentenció sobre el Kun.