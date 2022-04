La desafiante respuesta del arquero de México a Dibu Martínez de cara al Mundial

Jonathan Orozco, arquero de los Xolos de Tijuana respondió ante la reacción del arquero de la Selección argentina, Emiliano Dibu Martínez, sobre que la Selección mexicana será "un rival fácil de vencer" en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022.

"Ya veremos de qué cuero salen más correas, se sienten confiados porque perdimos 4-0 en un partido amistoso y ellos creen que va a ser muy sencillo, que ya la tienen ganada. El jugador mexicano se crece cuando juega contra estos rivales, ahí está el caso de Alemania en el Mundial pasado. En los Mundiales México se crece y ya veremos si al final vuelve a decir 'easy (fácil)'", declaró Orozco en entrevista con Fox Sports.

"YA VEREMOS DE QUÉ CUERO SALEN MÁS CORREAS"uD83EuDD2BuD83DuDD25



¡Respuesta de @jona_orozco a @emimartinezz1 por el 'easy, easy'!



Aquel festejo del portero argentino tras el sorteo del Mundial Qatar 2022



¡México vs Argentina! @FABIANESTAY10@eleonbaz@ruubenrod@guzmanjuegue #FSRadioMX pic.twitter.com/RSkTU4cIps — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 14, 2022

De igual manera, Jonathan Orozco habló sobre la lesión que le impidió formar parte de la última convocatoria de la Selección Mexicana y su deseo de demostrar su talento para asegurar un lugar en el Tri. El arquero mencionó que debe "hacer bien las cosas con su club para pelear por una convocatoria".

Declaró que las lesiones son "imponderables" como futbolista y que no pueden estar pensando en cuidarse todo el tiempo, "por lo menos yo no pienso así", externó el arquero de Xolos. De igual manera, habló sobre el posible heredero de México en la posición de arquero, de cara al futuro. "Ese es un tema muy controversial. Yo creo que el Tata (Martino) lo tiene claro, el viejo se sabe de todas, todas, y no solo es el hecho del portero en la cancha, sino lo que te ofrece afuera. Para mí los procesos llegan tarde o temprano, yo creo que hoy tendría que ser Acevedo, él es el próximo Memo Ochoa pero hay que pulirlo porque el fútbol evoluciona".