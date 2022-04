Battaglia presentó los convocados de Boca sin el Toto Salvio

Boca dio a conocer la lista de convocados para enfrentar el domingo a las 19 ante Lanús en La Bombonera, por la fecha 10 de la Copa Liga Profesional. Si bien Sebastián Battaglia lo había anunciado esta mañana en conferencia de prensa, Eduardo Salvio no fue convocado para el duelo ante el Granate.

uD83DuDCCB Lista de concentrados para enfrentar el domingo a Lanús por la 10ma. fecha de la #CopaDeLaLiga en La Bombonera. #VamosBoca uD83DuDFE6uD83DuDFE8uD83DuDFE6 pic.twitter.com/9VEre1PsGr — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 15, 2022

"Hablamos con Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana. Lo comprendemos. Estuvimos al tanto de lo que pasó ayer. Está pasando por una situación difícil y su cabeza no está para estar hoy pensando en la competencia, por lo que seguramente no va a participar", comentó el técnico del club de la Ribera sobre la situación del Toto para recibir al conjunto de Jorge Almirón.

El duelo copero ante Always Ready dejó dos nuevas bajas para el DT: Agustín Rossi y Gabriel Aranda son los nuevos integrantes de una lista de lesionados que ya empieza a llamar la atención. El arquero, por su parte, sufrió un desgarro en el aductor derecho y estará afuera unas tres semanas, mientras que el zaguero central tiene un esguince de tobillo y está descartado para el fin de semana.

Los otros jugadores que siguen en la enfermería son el capitán Carlos Izquierdoz, que esta fracturado, los desgarrados Carlos Zambrano y Nicolás Figal y también se encuentra Norberto Briasco, quien continúa arrastrando problemas en su tobillo que lo mantienen amrginado del verde césped desde noviembre del año pasado.