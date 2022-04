El duro sincericidio de Salvio tras la victoria de Boca ante Always Ready: "Si seguía jugando..."

Luego de la derrota en el debut contra Deportivo Cali, Boca obtuvo una necesitada victoria contra Always Ready en la segunda fecha de la Copa Libertadores. En una Bombonera que no tuvo el mejor campo de juego, al Xeneize le costó superar al equipo boliviano que se vio muy limitado tras la tarjeta roja que recibió uno de sus futbolistas. El equipo de Sebastián Battaglia no mostró un gran juego pero la jerarquía de sus futbolistas provocó varias situaciones de gol en el segundo tiempo, como las que tuvo Eduardo Salvio que no convirtió en lo que va del 2022.

Salvio, que no temió a la hora de agarrar un fierro caliente como es la camiseta 10 del Xeneize, tuvo varias chances de convertir el segundo gol de Boca pero le faltó puntería. Algunas de dichas oportunidades llegaron a través de cabezazos y otras fueron autogestionadas por él pero no pudo vencer el arco de Always Ready. Al finalizar el encuentro, el Toto habló sobre su falta de acierto y, con una sonrisa, dejó una reflexión con honestidad brutal.

“Si seguía jugando, hoy no era el día para convertir… Todas las que tuve no pudieron entrar. Lo importante siempre es la victoria y en lo personal me voy contento porque me sentí bien. Tengo que seguir así, trabajando, sumando para el equipo y cada vez que me toque tratar de demostrar”, aseguró Salvio, con un tono de broma pero teñido de frustración por la falta de gol.

Una imagen que se repitió en la noche copera de la Bombonera: Salvio se lamentó por su mala puntería.

Salvio está transitando una sequía goleadora en este 2022: lleva nueve partidos entre todas las competencias y no pudo convertir todavía, aunque chances no le faltaron. A pesar de que jugó desde el inicio ante Always Ready, el 10 de Boca no es un asiduo titular para Battaglia ya que nunca pudo regresar al gran nivel que mostró previo a su lesión en 2021.